أهمها ملفات النظافة والتعديات.. جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف في تحسين مستوى الخدمات

تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف برئاسة محمد بكري، تنفيذ الأعمال الجارية لإنشاء حائط ساند على ترعة الإبراهيمية بمنطقة السحارة، ضمن أعمال توسعة طريق بني سويف/ ببا، إلى جانب متابعة تنفيذ قرار غلق المحلات وترشيد استهلاك الكهرباء، كما تم تنفيذ حملة موسعة لرفع المخلفات من عدد من الشوارع الحيوية، شملت مساكن البشري، وطريق الفيوم القديم، وشارع كمال نظيم الأزهري، ومنطقة الرمد، وميدان المديرية، وشارع أحمد عرابي، وشارع الرياضي، وميدان حارث، وشارع الجبالي، وطريق السادات، وكورنيش النيل، وطريق أحمد وهبة، كما قامت إدارة الحدائق بقص وتقليم الأشجار بشارع الروضة، كما واصلت الوحدة المحلية أعمال جمع المخلفات وإزالة التعديات بعدد من القرى التابعة.

يأتي ذلك في ضوء تكليفات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف بأهمية استمرار الجهود الميدانية بكافة مراكز ومدن المحافظة، مع تكثيف أعمال النظافة والتجميل، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتصدي الحاسم لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، إلى جانب متابعة تنفيذ المشروعات الجارية ورفع كفاءة البنية التحتية.

من جانبها قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، برئاسة شوقي هاشم بتنفيذ حملات نظافة مكثفة شملت عددًا من الشوارع والميادين، منها شارع جمال عبد الناصر، وشارع بورسعيد، وشارع المركز الجديد، وشارع شجرة الدر، وشارع سعد زغلول، وطريق بني زايد، وشارع مدرسة محمد فريد، وشارع المستوصف، ومنطقة السوق وغرب البلد وفاطمة الزهراء ومنطقة المرور، حيث تم رفع التراكمات وتوريدها إلى مصنع كوم أبو راضي، كما نفذت إدارة التموين حملة رقابية على المخابز البلدية أسفرت عن تحرير 14 محضرًا متنوعًا لمخالفات شملت نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية.

فيما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا برئاسة أحمد علاء جهودها في متابعة سير العمل بالإدارات المختلفة والتواصل مع المواطنين لبحث طلباتهم، إلى جانب تنفيذ حملات نظافة مكثفة بشوارع المدينة، شملت شارع التحرير، وجرجس عبد الشهيد، وقشلاق البلدية، وأبو سيف، وميدان الصاغة، والسينما القديمة، ومسجد العكايشة، وخورشيد، وخلاف، والورد، وسور الجيش، وطراد النيل، والمقدس يونان، وبنك مصر، والمسجد الكبير، مع متابعة ترشيد استهلاك الكهرباء بأعمدة الإنارة، كما تواصلت جهود الوحدات القروية في تنفيذ حملات نظافة ورفع تراكمات وتمهيد الطرق بقرى طنسا وصفط راشين وهلّية وجزيرة ببا، إلى جانب إيقاف حالة بناء مخالف وردم الحفر في المهد.

وفي مركز ومدينة الفشن، قادت الوحدة المحلية برئاسة مدحت صلاح حملة مكبرة لإزالة التعديات، أسفرت عن تنفيذ قرارات إزالة لحالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرى شنرا وتلت، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما تم تنفيذ حملة مرافق مكبرة أسفرت عن رفع 415 حالة إشغال متنوعة من شوارع المدينة، شملت شارع الجيش وطراد النيل والطريق الدائري والإبراهيمية، مع استمرار أعمال النظافة ورفع التراكمات خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

وفي مركز ومدينة إهناسيا، واصلت الوحدة المحلية برئاسة أحمد توفيق جهودها المكثفة، حيث تمت متابعة أعمال النظافة خلال الفترة الصباحية بعدد من الشوارع، منها شارع جمال عبد الناصر وعبد المنعم رياض ومدخل المدينة، إلى جانب رفع الإشغالات المخالفة بشارع ترعة السلطاني، ومتابعة تكويد التكاتك وفحص تراخيص الإعلانات، كما تمت متابعة العمل بالمركز التكنولوجي خلال الفترة المسائية لتسريع إنهاء ملفات التصالح، إلى جانب استمرار حملات إزالة التعديات ومتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية وترشيد استهلاك الكهرباء، فضلاً عن مواصلة أعمال تمهيد الطرق ورفع المخلفات وصيانة كشافات الإنارة بالقرى التابعة.