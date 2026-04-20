دعم تنمية مهارات البحث والاكتشاف لدى طلاب بني سويف

استقبل الدكتور محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، مديري فرعي المركز الاستكشافي للعلوم بإمبابة والجمالية، وذلك في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الأنشطة العلمية والاستكشافية. حيث رحب وكيل الوزارة بهما

وتم مناقشة سبل دعم الأنشطة العلمية داخل المدارس، وتنمية مهارات البحث والاكتشاف لدى الطلاب، من خلال تفعيل دور المراكز الاستكشافية وتوسيع نطاق الاستفادة من برامجها المتنوعة.

وشهد اللقاء حضور الدكتور محمد حنفي، مدير فرع المركز الاستكشافي بإمبابة، و شريف أمين، مدير فرع الجمالية، حيث أكدا حرصهما على دعم أوجه التعاون مع مديرية التربية والتعليم ببني سويف، وتقديم كافة سبل الدعم للأنشطة العلمية.

وكانا قد قاما، خلال زيارتهما للمحافظة، بتنفيذ ورشة عمل حول تشريح الكائنات الحية، وذلك بالتعاون مع المركز الاستكشافي ببني سويف، في إطار تنمية مهارات الطلاب العملية وتعزيز قدراتهم على الفهم والتطبيق في المجالات العلمية.

وأكد وكيل الوزارة على أهمية الشراكة مع المراكز الإستكشافية لما لها من دور فعّال في تنمية التفكير العلمي والإبداعي لدى الطلاب، مشيدًا بالجهود المبذولة في تقديم أنشطة تفاعلية تسهم في جذب الطلاب وتشجيعهم على الابتكار.