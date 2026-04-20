بني سويف.. حملات نظافة وتجميل ومواجهة التعديات ومتابعة خدمات المواطنين

تواصل الوحدات المحلية بمختلف مراكز ومدن محافظة بني سويف، جهودها المكثفة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تكثيف أعمال النظافة والتجميل، ومتابعة تنفيذ قرارات غلق المحال وترشيد استهلاك الكهرباء، إلى جانب التصدي الحاسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتحسين كفاءة المرافق والخدمات العامة.

في مركز ومدينة بني سويف، تابعت الوحدة المحلية برئاسة محمد بكري تنفيذ قرار غلق المحال التجارية وترشيد استهلاك الكهرباء، إلى جانب متابعة أعمال تطوير وتجميل دار المسنين بشرق النيل.

شملت الأعمال التبليط والتشجير والقص والتهذيب لأفرع الأشجار والنخيل، كما تم تنفيذ حملة مكبرة لرفع المخلفات من عدد من الشوارع الحيوية منها ترعة العميا وبورسعيد وبدرخان وصلاح سالم والمدارس والبشري وطريق السادات والفيوم الجديد وحي الأزهري وكورنيش النيل والروضة وأحمد عرابي وعبد السلام عارف، وامتدت أعمال النظافة إلى القرى، حيث تم رفع كميات كبيرة من المخلفات من بني حمد وبلفيا وطريق بني سويف الفيوم عند بني موسى وطريق مصرف المحيط من أبشنا حتى مدخل باها، كما تم إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بقرى باروط وإهوة.

من جانبها واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، برئاسة العميد أحمد علاء الدين جهودها الميدانية، حيث تم عقد لقاء مع عدد من المواطنين لبحث مطالبهم، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات غلق المحال التجارية، كما تم تنفيذ حملات نظافة موسعة بشوارع المدينة الرئيسية والفرعية شملت الشباب والطحاوية وطراد النيل والمناهري والمستوصف وكزبلانك والإدارة التعليمية والمدارس وشارع 11 وحيدر ومكة ومجلي الوحش والتعبئة، مع تفريغ الحاويات وتوريد أكثر من 80 طنًا من المخلفات، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال نظافة على طريق القاهرة/ أسيوط الزراعي وأعمال مماثلة بعدد من القرى منها جزيرة ببا وهلّية.

وفي مركز ومدينة ناصر، نفذت الوحدة المحلية برئاسة شوقي هاشم حملات نظافة موسعة شملت عددًا من الشوارع والمناطق الحيوية بالمدينة، منها شارع الجيش وأبو بكر الصديق والمنشية والشامية وبحري البلد وغرب البلد والسبخاية وعزبة إبراهيم باشا وشارع نهضة مصر وطريق السقاية وشارع عظيم الدولة ومحيط مدرسة أبو بكر الصديق، حيث تم رفع التراكمات ونقلها إلى مصنع كوم أبو راضي، كما تم تنفيذ حملة إزالة مكبرة للتعديات على الأراضي الزراعية بقرية دلاص أسفرت عن إزالة عدة حالات تعدٍ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي مركز ومدينة الفشن، تابعت الوحدة المحلية برئاسة مدحت صلاح أعمال وحدة المتغيرات المكانية لرصد مخالفات البناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتعامل الفوري معها، إلى جانب متابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي لتسريع إجراءات التصالح، كما تم تنفيذ حملات لإزالة التعديات بقرى تلت والجمهود، بالتوازي مع أعمال النظافة التي شملت مسح وتنظيف عدد من الشوارع الحيوية مثل منطقة السنترال والتأمينات الاجتماعية وشارع الشيخ زهران وشارع بورسعيد، حيث تم رفع المخلفات ونواتج الأعمال لتحسين المظهر الحضاري للمدينة.