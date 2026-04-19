محافظ بني سويف يتابع جهود تطوير كرة القدم على مستوى المراكز والأندية

التقى اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، مساء اليوم، بمكتبه بديوان عام المحافظة، المحاسب صلاح بدر المدير التنفيذي لمنطقة كرة القدم بمحافظة بني سويف، وذلك لبحث ومتابعة أنشطة المنطقة ودورها في دعم الرياضة والرياضيين بالمحافظة.

وخلال اللقاء، استعرض المدير التنفيذي لمنطقة كرة القدم أبرز الأنشطة والبرامج التي تنفذها المنطقة خلال الفترة الحالية، إلى جانب الجهود المبذولة في تطوير منظومة كرة القدم على مستوى المراكز والأندية، بما يسهم في توسيع قاعدة الممارسين ودعم المواهب الرياضية.

كما وجه المدير التنفيذي لمنطقة كرة القدم دعوة للمحافظ لحضور دورة المدربين (C) المقرر انطلاقها بعد غدٍ الثلاثاء داخل نادي التنمية الشبابية بشرق النيل، وكذلك حضور الحفل الختامي لتكريم الهيئات الرياضية الحاصلة على المراكز الأولى في الأنشطة الكروية لموسم 2025/2026.

ومن المقرر أن تشمل فعاليات الحفل أيضًا تسليم شهادات اجتياز دورة (D) للمدربين الذين حصلوا عليها خلال الفترة الأخيرة، في إطار دعم رفع كفاءة الكوادر التدريبية وتطوير الأداء الفني داخل الأندية.

وأكد المحافظ خلال اللقاء دعمه الكامل للأنشطة الرياضية بالمحافظة، مشددًا على أهمية استمرار التعاون بين الأجهزة التنفيذية والمنطقة الرياضية لاكتشاف المواهب وتطوير المنظومة الرياضية بما يخدم أبناء بني سويف.