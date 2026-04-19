رئيس جامعة بني سويف يلتقي بعدد من شباب الباحثين

التقي الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، عدد من شباب الباحثين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة الذين اجتازوا البرنامج التدريبي المتخصص المُقدم من بنك المعرفة المصري، ونفذه مركز تطوير الأداء الجامعي، تحت إشراف الدكتورة عبير معوض مدير المركز ، وذلك في إطار سعي الجامعة المستمر لتعزيز منظومة البحث العلمي وتطوير الكفاءات الأكاديمية، ورفع كفاءة الكوادر البحثية وتعزيز مهارات النشر الدولي والابتكار وفقاً لمعايير الجودة العالمية. جاء ذلك بحضور الدكتور ياسر جابر المستشار العلمي لرئيس الجامعة.

وأوضح الدكتور طارق علي، أن هذه البرامج التدريبية تُعد ركيزة أساسية لبناء كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة دولياً، بما يتماشى مع توجه الدولة المصرية نحو دعم اقتصاد المعرفة والبحث العلمي التطبيقي الذي يخدم المجتمع.

وخلال اللقاء، دار حوارًا مفتوحًا بين رئيس الجامعة والباحثين حول مدي استفادتهم من هذه الدورات وكيفية استثمار هذه الخبرات الفعلية من خلال إتاحة الفرصة لهم بإعطاء دورات متخصصة بكلياتهم لإفادة زملائهم بهذه المعلومات القيمة.

حيث شارك في ذلك البرنامج 26 متدرب من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بمختلف كليات ومعاهد الجامعة، والذين تم اختيارهم ليكونوا بمثابة "نواة" لنقل هذه الخبرات والمهارات وتدريب زملائهم داخل كلياتهم الأصلية، بما يضمن استدامة الأثر التدريبي وتعميم الفائدة. وهم الدكتور أحمد محمود أحمد الخزامي المشد – كلية التكنولوجيا والتعليم، الدكتورمحمد سعد محمد محمد – كلية التكنولوجيا والتعليم، والدكتورةرغدة عبد المنعم إمام – كلية الصيدلة، الدكتوراسماعيل جمال عبد الحميد – كلية الصيدلة، الدكتور مارينا جمال فام ساويرس – كلية الطب البيطري، الدكتور شعبان سالم رضوان سالم – كلية الطب البيطري، والدكتورة سحر جمال زكى محمد – كلية التمريض، والدكتورة اشجان فتحي محمد حميدة – كلية التمريض، والدكتورأحمد محمود سلطان– كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والدكتور محمد عرفه على مهدي – كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والدكتورة اسراء علاء الدين احمد – كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة، والدكتورة حسناء رجب صادق محمود تمساح – كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة، والدكتورة نورهان محمد الحداد محمد – كلية السياسة والاقتصاد، والدكتورة نورهان طنطاوى عبدالرازق – كلية العلاج الطبيعي، والدكتورمحمود إبراهيم محمد محمود – كلية العلاج الطبيعي، والدكتورة خلود جادالله حسن جادالله – تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والدكتورمصطفى مجدي جلال – كلية علوم الرياضة، والدكتور حسين محمود حسين محمود – كلية علوم الرياضة، والدكتورة نرمين يسري عباس – معهد أبحاث النباتات الطبية والعطرية، والدكتور عادل سعيد أحمد محمد – معهد أبحاث النباتات الطبية والعطرية، والدكتورة إسراء أحمد محمد حسن– معهد بحوث وتطبيقات الليزر، والدكتورة فاطمة عبدالصمد سعد– معهد بحوث وتطبيقات الليزر، والدكتورة رغده رفتعى محمد رفاعى – كلية الطب البشرى، والدكتور مارينا كامل – كلية الطب البشرى، والدكتورة سارة مصطفى سيد محمد – كلية طب الأسنان، والدكتور هشام علي حسين حسن – كلية طب الأسنان.

يذكر أن البرنامج التدريبي والذي استمر علي مدار خمسة شهور، قد شمل عدد من المحاور بهدف سد الفجوة بين البحث الأكاديمي والتطبيق العملي، ومنها كتابة المخطوطات والأوراق البحثية العلمية وتقنيات الكتابة الأكاديمية، اختيار المجلات العلمية المناسبة واستراتيجيات النشر الدولي، إعداد مقترحات التمويل والمنح البحثية وتحديد جهات التمويل، مهارات التحكيم العلمي، وأسس النزاهة البحثية، وكتابة تقارير المراجعة، تنمية مهارات التدريس الجامعي، وتصميم وتطوير المقررات الدراسية، مهارات العرض الأكاديمي والتواصل البحثي وعرض النتائج العلمية، التعاون البحثي مع الصناعة، وإدارة المشروعات المشتركة، والحصول على تمويل صناعي، بناء ملف بحثي قوي، والاستعداد للتقديم على الفرص البحثية والوظائف الأكاديمية، التعاون مع باحثين ومؤسسات بحثية دولية.