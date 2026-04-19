وكيل صحة بني سويف يتفقد قافلة طبية مجانية بالتعاون مع كلية طب بني سويف وروتاري لخدمة المواطنين

تفقد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، فعاليات القافلة الطبية المجانية التي نُظمت بالشراكة بين كلية طب جامعة بني سويف والجامعه الاهلية، ونادي روتاري، ومديرية الصحة، وذلك في إطار دعم المبادرات الصحية وتوسيع مظلة الرعاية الطبية الشاملة وتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.

وشهدت القافلة مشاركة نخبة من أطباء كلية الطب في مختلف التخصصات، شملت: النساء والتوليد، والرمد، والأسنان، والباطنة، والعظام، والجراحة، والأطفال، حيث تم توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان، بما يساهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق العدالة الصحية.

كما حضر فعاليات القافلة عميد كلية الطب ووكيل الكلية، والدكتورة هبه عبد العظيم عضو مجلس النواب ورئيس نادى روتارى إلى جانب عدد من أعضاء نادي روتاري، تأكيدًا على أهمية التكامل بين المؤسسات التعليمية والمجتمعية في دعم القطاع الصحي وتعزيز سبل التعاون المشترك.

وتضمنت القافلة أيضًا مشاركة مديرية الصحة من خلال تقديم خدمات المبادرات الرئاسية، وتنظيم الأسرة، والتثقيف الصحي، بهدف رفع الوعي الصحي لدى المواطنين وتعزيز السلوكيات الصحية السليمة والوقاية من الأمراض.

وخلال جولته، أشاد وكيل وزارة الصحة بجهود جميع الجهات المشاركة، مؤكدًا أهمية استمرار تنظيم مثل هذه القوافل التي تُسهم في الوصول بالخدمة الطبية إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق التنمية الصحية المستدامة بالمحافظة.