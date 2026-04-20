صحة بني سويف: فحص وعلاج 832 حالة وتقديم 2500 خدمة في قافلة بالأنصار

نفذت مديرية الصحة ببني سويف قافلة طبية علاجية بقرية الأنصار بمركز إهناسيا، وذلك ضمن مبادرة “حياة كريمة”، وبناءً على توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، وتحت إشراف الدكتور هاني مصطفى جمعة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، في إطار جهود الدولة لتوفير الرعاية الصحية المجانية والوصول بالخدمات الطبية إلى القرى الأكثر احتياجًا.

جاء تنفيذ القافلة تحت إشراف فريق القوافل الطبية العلاجية بقيادة الدكتور ياسر خيري الشرقاوي منسق القوافل، وبمشاركة الدكتور محمد خلف عبد الحميد مسؤول الإمداد الطبي، وطه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، وعيد فرج فرج مسؤول معلومات القوافل، وأحمد محمد عجمي مسؤول إعداد الموقع وتجهيز العيادات، حيث تم تنظيم القافلة على مدار يومي 18 و19 أبريل الجاري، من خلال 6 عيادات في تخصصات الباطنة والأطفال والجراحة والنساء والجلدية وتنظيم الأسرة، مع تطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأسفرت القافلة عن توقيع الكشف الطبي على 823 مريضًا، مع صرف العلاج لهم بالمجان، إلى جانب إجراء 107 تحاليل دم و39 تحليل طفيليات، و9 حالات أشعة عادية، وتحويل 4 مرضى لعمل تقارير طبية على نفقة الدولة، بالإضافة إلى تحويل حالة واحدة للمستشفى لاستكمال العلاج، وإجراء 20 حالة موجات فوق صوتية.

كما تضمنت القافلة تنفيذ عدد من ندوات التثقيف الصحي استفاد منها 160 مواطنًا، تناولت موضوعات هامة منها الوقاية من فيروس كورونا، ومتابعة الحمل، وتنظيم الأسرة، والكشف المبكر عن سرطان الثدي، وسلامة الغذاء، ومخاطر سوء استخدام الأدوية، والرضاعة الطبيعية، والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة.

وفي سياق متصل، تم إجراء فحوصات للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 170 مواطنًا، ليصل إجمالي الخدمات الطبية التي قدمتها القافلة إلى 2528 خدمة طبية.



