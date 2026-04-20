انجاز طبي جديد بمستشفيات جامعة بني سويف.. إنقاذ يد مريض من البتر

أعلن الدكتور طارق علي القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، نجاح فريق من قسم جراحة التجميل والإصلاح بمستشفيات جامعة بني سويف في إنقاذ يد مريض من البتر الكامل، بعد تعرضها لقطع شبه تام مصحوب بقصور حاد في الدورة الدموية، وذلك من خلال إجراء جراحة دقيقة استغرقت نحو 10 ساعات متواصلة، في إنجاز طبي جديد يُجسّد كفاءة الفرق الطبية والتخصصات الدقيقة في مستشفى الجامعه.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور هاني حامد عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، و الدكتور عماد البنا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف، والدكتور وائل الشاعر رئيس قسم جراحة التجميل والإصلاح.

واستقبل المستشفى الحالة في وضع حرج، حيث تم التعامل الفوري معها ونقلها مباشرة إلى غرفة العمليات، وإجراء استكشاف جراحي شامل تضمن إصلاح أحد الشرايين الرئيسية المصابة، إلى جانب ترميم الأعصاب والأوتار الدقيقة، وذلك بعد تثبيت العظام بواسطة فريق جراحة العظام، في تدخل طبي متكامل بين عدة تخصصات.

وأكد الدكتور طارق، أن هذا النجاح يعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه مستشفيات جامعة بني سويف في إجراء الجراحات الدقيقة والتعامل مع الحالات الحرجة، مشيرًا إلى حرص إدارة الجامعة على دعم الكوادر الطبية وتوفير الإمكانيات اللازمة لإجراء مثل هذه العمليات المعقدة داخل المحافظة، بما يسهم في تخفيف العبء عن المرضى.

ومن جانبه، أوضح الدكتور هاني حامد أن العملية تُعد نموذجًا متميزًا للتكامل بين الأقسام المختلفة، حيث تم التدخل السريع منذ لحظة استقبال الحالة، وإجراء إصلاح دقيق للشريان المصاب، إلى جانب ترميم الأعصاب والأوتار بعد تثبيت العظام، مؤكدًا استمرار تطوير التخصصات الدقيقة ورفع كفاءة الفرق الطبية وفق أحدث المعايير.

وأشار الدكتور عماد البنا إلى أن سرعة التعامل مع الحالة كان لها دور حاسم في نجاح العملية، لافتًا إلى أن التكامل بين فرق جراحة التجميل والعظام والتخدير أسهم في استقرار الحالة وخروج المريض بنتائج إيجابية، مؤكدًا استمرار المستشفيات في تقديم خدمات طبية متقدمة لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

وأُجريت الجراحة بواسطة فريق متميز من قسم جراحة التجميل والإصلاح، ضم الدكتور محمد عاطف الخولي (مدرس واستشاري جراحات التجميل)، والدكتور أحمد محمد شكشك، والدكتور شهاب الدين أحمد (مدرسين مساعدين)، بمشاركة عدد من الأطباء المقيمين، إلى جانب فريق من قسم جراحة العظام وفريق التخدير وهيئة التمريض.

ويخضع المريض حاليًا للمتابعة الطبية الدقيقة، حيث وُصفت حالته بالجيدة عقب نجاح العملية.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار الدور الحيوي الذي تقوم به مستشفيات جامعة بني سويف في تقديم خدمات طبية متقدمة، خاصة في التخصصات الدقيقة، مع استمرار دعم وتطوير المنظومة الصحية بما يسهم في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.