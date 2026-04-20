وكيل وزارة التعليم ببني سويف يشهد اجتماع اللجنة التنسيقية للأنشطة الصيفية

شهد الدكتور محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، اجتماع اللجنة التنسيقية للأنشطة الصيفية، في إطار الاستعداد لتنفيذ خطة الأنشطة خلال الإجازة الصيفية بما يسهم في تنمية مهارات الطلاب واستثمار أوقات فراغهم بشكل إيجابي.

جاء ذلك بحضور محمد بدر وكيل المديرية وأحمد عزت، مدير عام الشؤون التنفيذية، عادل جابر، موجه عام التربية الاجتماعية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض خطة الأنشطة الصيفية المقترحة بمختلف المجالات الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية، مع التأكيد على ضرورة تنويع البرامج المقدمة بما يتناسب مع مختلف المراحل التعليمية، ويشجع الطلاب على المشاركة الفعالة واكتشاف مواهبهم.

وأكد وكيل الوزارة على أهمية تفعيل دور المدارس كمراكز جذب للطلاب خلال فترة الإجازة، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات التنظيمية، وتوفير بيئة آمنة ومحفزة، مشددًا على المتابعة المستمرة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الأنشطة.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على التنسيق الكامل بين الإدارات التعليمية المختلفة لضمان تنفيذ خطة الأنشطة الصيفية بكفاءة وجودة عالية.