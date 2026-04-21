بحضور وزيري المالية والتخطيط.. محافظ بني سويف يستعرض برنامج الموازنة التشاركية

شارك اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، اليوم، في فعالية استعراض مخرجات البرنامج التدريبي للنموذج الوطني للموازنة التشاركية، والتي عُقدت بمقر وزارة المالية، بحضور السيد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد بلال حبش نائب المحافظ، إلى جانب مسؤولي وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، وممثلي وزارات التخطيط والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، وفريق عمل البرنامج من محافظة بني سويف.

وخلال كلمته، أكد المحافظ أن ما تحقق من مخرجات يعكس نقلة نوعية في مسار العمل المحلي، مشيرًا إلى أن المحافظة تجاوزت مرحلة التدريب إلى مرحلة الجاهزية الكاملة لتطبيق نموذج الموازنة التشاركية على أرض الواقع، بما يعزز من كفاءة التخطيط ويعكس أولويات واحتياجات المواطنين بشكل مباشر.

وأوضح أن البرنامج، الذي انطلق في يناير الماضي، أسهم في إعداد كوادر تنفيذية وشبابية قادرة على تحويل احتياجات المواطنين إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، تمثل أساسًا عمليًا لإعداد موازنة العام المالي 2026/2027، بما يدعم توجه الدولة نحو تعزيز المشاركة المجتمعية في صنع القرار.

وأشار المحافظ إلى أن مخرجات البرنامج، التي جاءت ثمرة عمل ميداني مكثف وورش تدريبية متخصصة، نجحت في تحديد أولويات واضحة بعدد من القطاعات الحيوية، حيث تضمنت في قطاع الصحة تطوير خدمات الرعاية المركزة والحضانات، ورقمنة منظومة الحجز، وترشيد استخدام خدمات الطوارئ، إلى جانب إعداد منظومة لرصد احتياجات صيانة الأجهزة الطبية.

وأضاف أن قطاع الزراعة شهد طرح مشروع “القرية المستدامة المتكاملة” لتنمية النباتات الطبية والعطرية، بما يعظم الاستفادة من المقومات المتاحة بالمحافظة، فيما شمل قطاع التعليم مبادرات لتأمين محيط المدارس، وإنشاء مدارس صديقة لذوي الهمم، وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات المناطق الصناعية.

كما تضمنت محاور التمكين الاقتصادي برامج تستهدف التأهيل لسوق العمل، وسد فجوة العمالة بالمصانع، وتمكين الأسر الأولى بالرعاية من التحول إلى الإنتاج، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية أكثر استدامة.

وأكد المحافظ أن هذه المخرجات لم تعد مجرد مقترحات، بل تمثل خريطة عمل واضحة يجري دراستها فنيًا لدمجها ضمن الخطط التنفيذية، تمهيدًا لتحويلها إلى مشروعات واقعية تسهم في تحسين مستوى الخدمات وجودة الحياة للمواطنين.

وفي ختام كلمته، وجّه المحافظ الشكر لوزارة المالية، خاصة وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، ولوزارات التخطيط والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، وكافة شركاء النجاح، مشيرًا إلى أن تجربة بني سويف تعكس جاهزية الكوادر المحلية، والاستعداد لتطبيق نموذج الموازنة التشاركية بشكل مستدام، فيما قدم فريق العمل بالمحافظة عرضًا تفصيليًا حول أبرز المخرجات والتوصيات.

