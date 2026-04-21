من مركز السيطرة.. سكرتير عام بني سويف يتابع مواعيد غلق المحال العامة والمنشآت التجارية

تابع كامل علي غطاس السكرتير العام لمحافظة بني سويف، مساء أمس، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، جهود تطبيق قرار رئاسة مجلس الوزراء بشأن تنظيم مواعيد غلق المحال العامة والمنشآت التجارية.

وتابع السكرتير العام، عبر بث مباشر " أونلاين"، الإجراءات التي تنفذها الوحدات المحلية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لتطبيق مواعيد الغلق القانونية للمحال والمنشآت التجارية بالشوارع والميادين، إلى جانب متابعة أعمال تخفيض إضاءة إعلانات الطرق وفق الضوابط المقررة.

وأكد السكرتير العام على تنفيذ توجيهات المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين، مع تكثيف التواجد الميداني خلال فترات الغلق، والتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية لضبط الشارع وتحقيق الانضباط العام.