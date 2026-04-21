بالتعاون مع خريحي الأزهر.. استعدادات في بني سويف لإطلاق مبادرة "حياتك أمانة"

عقد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، اجتماعا تنسيقياً ضمن الإعداد والتجهيز لتنفيذ مبادرة (حياتك أمانة.. فلا تُهلكها) التي تتبناها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، وذلك في ضوء تكليفات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف.

حضر الاجتماع، الشيخ ياسر سلامة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية، الدكتور سعيد حامد وكيل وزارة الأوقاف ، القس آرميا عبده، عن الكنيسة، وهالة سيد أمين عام فرع المنظمة ببني سويف ، ورؤساء المدن ومسؤولى قطاعات، التعليم، والتضامن ، والصحة ، والشباب والرياضة ، والعمل.

وناقش الاجتماع واستعرض خطة العمل والترتيبات والتجهيزات المطلوبة من كل جهة، تمهيدا لإطلاق المبادرة على مستوى المحافظة _تحت رعاية محافظ بني سويف، التي تستهدف التحذير من مغبة اليأس ومخاطر الاستسلام للإحباط، والعمل على نشر الوعي بالصحة النفسية، من خلال تنفيذخلال ندوات ولقاءات مباشرة مع الجمهور، ، وحث المواطنين على التواصل مع الأهل والأصدقاء وأهل الاختصاص،

وأكد نائب المحافظ تكاتف الجهود بين الجهات الشريكة ،لضمان تنفيذ المبادرة وتحقيق المستهدف منها، مطالبا بإعداد تصور مقترح لخطة تفصيلية وفرعية على مستوى المراكز والمدن ، تحت الإطار العام للمبادرة التي تعمل على نشر وترسيخ روح التماسك المجتمعي واستمرار جهود في نشر الوعي، وتعزيز قيم الأمل داخل المجتمع.