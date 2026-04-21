قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

بلاغ بشحوط معدية أشمنت.. وتعويمها وإخلاء الركاب دون إصابات بمتابعة من محافظ بني سويف

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

تابع اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف تداعيات بلاغ وارد من الحماية المدنية ومجلس مدينة ناصر، يفيد بشحوط معدية أشمنت وعلى متنها عدد من الركاب، حيث وجّه بسرعة الدفع بوحدات الإنقاذ النهري للتعامل الفوري مع الموقف.

وانتقل مدير الحماية المدنية إلى موقع الحادث، فيما تابع الأستاذ كامل علي غطاس السكرتير العام من موقع البلاغ، بالتوازي مع متابعة المحافظ للموقف لحظة بلحظة من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.

وتابع المحافظ عملية التعويم من خلال مركز السيطرة، حيث اطلع على منظومة العمل التي تكونت من فرق الإنقاذ النهري، والحماية المدنية، والوحدة المحلية، والأجهزة المعنية، والتي عملت بشكل متكامل للتعامل مع الحادث في وقت قياسي.

وفي هذا السياق، استعرض علاء عيد مدير إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة تفاصيل الموقف من خلال البث الحي بمركز السيطرة ومن موقع الأعمال، موضحًا أنه تم الدفع بمعدية الشناوية تحت إشراف الإنقاذ النهري، حيث جرى إخلاء جميع الركاب ونقلهم إلى البر الغربي، وبلغ عددهم 12 طفلًا و6 رجال تم نقلهم بواسطة الإنقاذ النهري، فيما تم نقل باقي الركاب بواسطة معدية الشناوية، دون وقوع أي إصابات.

كما أشار إلى أنه تم تعويم المعدية بنجاح من موقع الشحوط، وتحركت بأمان، مع استمرار المتابعة للتأكد من انتظام حركة المعديات وسلامة التشغيل.

بني سويف معدية اشمنت ناصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

السيارات

بالصور

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد