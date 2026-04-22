الخارجية الإيرانية تؤكد جاهزية طهران للدفاع ومواجهة أي عدوان أو تهديد

ثمن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الجهود والمساعي الباكستانية لإنهاء الحرب المفروضة وإحلال السلام في المنطقة.

وقال بقائي، في تصريحات له: “نؤكد جاهزية إيران للدفاع ومواجهة أي عدوان أو تهديد”.

وأضاف بقائي: “إيران لم تكن البادئة بالحرب وجميع إجراءاتها جاءت في إطار حقها المشروع في مواجهة العدوان”.

وتابع: “إيران تراقب التطورات الميدانية والسياسية بدقة وستتخذ التدابير اللازمة لحماية مصالحها وأمنها الوطني”.

وزاد: “القوات المسلحة على أهبة الاستعداد وبكامل اليقظة للدفاع الشامل والحاسم عن سيادة إيران في مواجهة أي عدوان”.

وواصل المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قائلا: “الدبلوماسية أداة لتحقيق المصالح والأمن الوطني وسنستخدمها عندما نرى أن الظروف اللازمة والمنطقية لاستخدامها متوفرة”.

وختم بقائي تصريحاته قائلا: “إيران ستستخدم كل فرصة وإمكانية لمحاسبة المعتدين واستيفاء حقوقها”.