رئيس النواب يحيل 12 مشروع قانون إلى اللجان النوعية لدراستها

أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس ( 12 ) مشروع قانون مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهى :

• مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس:

1) مشروع قـانون مقدم من العضو أميرة العادلي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

2) مشروع قـانون مقدم من العضو إنجي مراد منير و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1933 بتحديد التسول.

3) مشروع قـانون مقدم من العضو مي كرم جبر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

(تحال إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة)

4) مشروع قـانون مقدم من العضو أميرة العادلي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تجريم زواج الأطفال.

5) مشروع قـانون مقدم من العضو أحمد البرلسي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تجريم زواج الأطفال.

(يحالا إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق الإنسان)

6) مشروع قـانون مقدم من العضو أميرة العادلي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

7) مشروع قـانون مقدم من العضو إنجي أنور و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

(يحالا إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)

8) مشروع قـانون مقدم من العضو عاطف المغاوري و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن نقابة المحاسبين المصرية.

(يحال إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، والقوى العاملة)

9) مشروع قـانون مقدم من العضو محمد الحداد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تنظيم منصات التواصل الاجتماعي الدولية العاملة بمصر وإنشاء المنصة الوطنية للتواصل الاجتماعي.

(يحال إلى لجنة مشتركة من لجنتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشئون الدستورية والتشريعية)

10) مشروع قـانون مقدم من العضو أميرة العادلي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تنظيم استخدام الأطفال للمنصات الرقمية والألعاب الإلكترونية.

(يحال إلى لجنة مشتركة من لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدستورية والتشريعية)

11) مشروع قـانون مقدم من العضو فريد واصل و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين.

(يحال إلى لجنة مشتركة من لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، القوى العاملة، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية)

12) مشروع قـانون مقدم من العضو إيهاب منصور و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

(يحال إلى لجنة مشتركة من لجان الاسكان والمرافق العامة والتعمير، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية)

