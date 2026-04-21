التأمينات والتصالح في مخالفات البناء.. رئيس النواب يحيل 8 مشروعات قوانين إلى اللجان البرلمانية المختصة

أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، عددا من مشروعات قوانين مقدمة من أعضاء المجلس إلى اللجان المختصة.

وجاءت على النحو التالي:

مشروع قـانون مقدم من النائبة آية عبد الرحمن و(60) نائبًا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.

مشروع قـانون مقدم من النائبة العضو آية عبد الرحمن و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية.

وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، التعليم والبحث العلمي، والإعلام والثقافة والآثار.



مشروع قـانون مقدم من النائب عبد المنعم إمام و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.

ومشروع قـانون مقدم من النائب عمرو درويش و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.

وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية.

ومشروع قـانون مقدم من النائب عمرو درويش و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.

كما أحال رئيس مجلس النواب مشروع قـانون مقدما من النائبة سحر عتمان و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن المجالس المحلية.

مشروع قـانون مقدم من النائب عمرو درويش و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار نظام الإدارة المحلية.

وأحيلا إلى لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

كما أحال مشروع قـانون مقدما من النائب حسام حسن الخشت و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار نظام الإدارة المحلية.

وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.