برلمان

تحرك برلماني بشأن تكرار حوادث السيرك ومخاطر الحيوانات المفترسة

فريدة محمد

تقدم النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الثقافة، ووزيرة التنمية المحلية، ووزيرة البيئة، بشأن تكرار الحوادث الخطيرة داخل عروض السيرك في عدد من المحافظات، وما تمثله من تهديد مباشر لسلامة المواطنين، خاصة الأطفال، إلى جانب الانتهاك المتكرر لمعايير الرفق بالحيوان في استخدام الحيوانات المفترسة داخل العروض الترفيهية.

وأوضح النائب في طلبه، أن الفترة الأخيرة شهدت عددًا من الوقائع، من بينها تعرض عامل بأحد السيرك في مدينة طنطا بمحافظة الغربية لهجوم من نمر أدى إلى بتر ذراعه، وكذلك إصابة طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات داخل السيرك القومي بمنطقة العجوزة بمحافظة الجيزة، بعد هجوم شبل أسد عليها أثناء التقاط صورة تذكارية، مؤكدا أن هذه الحوادث تكشف عن خلل في منظومة الأمان داخل تلك العروض.

وأشار "سليم"  إلى أن هذه الوقائع تعكس إشكالية تتعلق بسلامة الجمهور والعاملين داخل السيرك، إلى جانب غياب الالتزام بمعايير الرفق بالحيوان، حيث يتم احتجاز حيوانات مفترسة في بيئات غير ملائمة لطبيعتها، بما يؤدي إلى اضطرابات سلوكية قد تنتهي بسلوك عدواني.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه الحيوانات لا تفقد غريزتها الطبيعية في الافتراس رغم التدريب، وأن أساليب التدريب لا تلغي هذه الغريزة، ولكن تؤجل ظهورها، ما يجعل استمرار استخدامها في العروض الترفيهية أمرا عالي الخطورة.

وطالب النائب محمد سليم الحكومة بإصدار قرار بتشديد معايير ترخيص وتشغيل عروض السيرك التي تستخدم الحيوانات المفترسة، مع وضع اشتراطات للسلامة العامة، وتفعيل رقابة دورية من الطب البيطري والجهات البيئية، بالإضافة إلى وضع خطة تدريجية لإلغاء استخدام الحيوانات المفترسة في العروض، والاتجاه إلى بدائل آمنة، وإلزام إدارات السيرك بتطبيق معايير الرفق بالحيوان، ومراجعة منظومة السيرك من حيث الترخيص والتشغيل والتأمين، وتوقيع عقوبات على المخالفين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

