طلب إحاطة بشأن تدهور الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات

تقدم النائب سعيد رضا الوسيمي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، و وزيرة التضامن الاجتماعي، و رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بشأن تدهور الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات.

واكد النائب سعيد الوسيمي ، أن الطلب يأتي ذلك في ظل الارتفاعات المتتالية في أسعار السلع والخدمات، وما ترتب عليها من أعباء اقتصادية متزايدة، أثرت بشكل مباشر على أصحاب المعاشات، باعتبارهم من أكثر الفئات تضررًا لاعتمادهم على دخل ثابت لا يواكب معدلات التضخم الحالية.

تحسين أوضاع أصحاب المعاشات

وأكد النائب على ضرورة وجود رؤية حكومية واضحة ومتكاملة لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات، بما يضمن الحفاظ على مستوى معيشي لائق، ويمكنهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية من غذاء ودواء.

كما طالب بسرعة توضيح السياسات والإجراءات المتبعة حاليًا، والمتوقع تنفيذها خلال الفترة المقبلة، لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة لهذه الفئة.

وجاري متابعة إدراج طلب الإحاطة لمناقشته داخل اللجنة المختصة بحضور الجهات المعنية.