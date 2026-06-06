الخارجية الأمريكية توافق على صفقة لبيع معدات عسكرية للكويت

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الموافقة على صفقة محتملة لبيع معدات عسكرية للكويت.

وبحسب تقارير إعلامية ؛ فتشمل الصفقة منصات أنظمة التصدي للطائرات المسيرة.

وشدد الخارجية الأمريكية على أن صفقة البيع المقترحة ستعزز قدرة الكويت على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية.

وفي وقت سابق ؛ أكد الجيش الأمريكي أن الهجوم الذي استهدف مطار الكويت الدولي نُفذ بشكل متعمد من جانب إيران، رافضاً الرواية الإيرانية التي نفت استهداف المطار أو المسؤولية عن الأضرار التي لحقت به، وذلك في أحدث تصعيد للتوترات الأمنية التي تشهدها منطقة الخليج.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) إن الهجمات الإيرانية شملت إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه أهداف داخل الكويت، مشيرة إلى أن بعض المقذوفات سقطت داخل الأراضي الكويتية وألحقت أضراراً بمرافق مدنية، من بينها مبنى الركاب (T1) في مطار الكويت الدولي.

وأكدت أن الادعاءات الإيرانية التي حملت أنظمة الدفاع الأمريكية مسؤولية الأضرار "غير صحيحة" ولا تتوافق مع المعطيات الميدانية المتوفرة لدى القوات الأمريكية وشركائها الإقليميين.

وجاء الموقف الأمريكي بعد ساعات من إعلان السلطات الكويتية تعرض المطار لهجوم أدى إلى وقوع أضرار مادية وإصابات بين المدنيين، فضلاً عن تعليق وتحويل بعض الرحلات الجوية بصورة مؤقتة قبل استئناف العمليات التشغيلية لاحقاً.