قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فيليبي ميلو: الأهلي صاحب جماهير استثنائية ومواجهة مصر اختبار مهم قبل المونديال
المقاتلات الأمريكية تسقط 4 مسيرات إيرانية بالقرب من مضيق هرمز
الزمالك يتمسك باستمرار خوان بيزيرا
صراع مشتعل بين الأهلي وبيراميدز على مهاجم مغربي شهير
وليد معاذ: تذاكر ودية مصر والبرازيل نفدت والجالية المصرية ستحضر بقوة
نهلة سلامة: طلبت من نجم شهير الزواج ورفض وقال لى: إنتِ قد بنتي
الخارجية الأمريكية توافق على صفقة لبيع معدات عسكرية للكويت
لاعب بالأهلي ينتقل إلى راسينج سانتندير الإسباني على سبيل الإعارة
قراصنة إيرانيين يخترقون منظومة نقل لوس أنجلوس وهجمات إسرائيلية
42 مليار دولار مستهدفة | الحكومة تراهن على تحويلات المصريين بالخارج لتعزيز الاقتصاد حتى 2030
فورد تقدم برونكو الرياضية الجديدة.. ماذا عن السعر؟
أمير هشام: الاتحاد السكندري يتفق مع العاصي وإدوارد على إدارة الكرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية توافق على صفقة لبيع معدات عسكرية للكويت

أسلحة أمريكية
أسلحة أمريكية
محمود نوفل

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الموافقة على صفقة محتملة لبيع معدات عسكرية للكويت.

وبحسب تقارير إعلامية ؛ فتشمل الصفقة منصات أنظمة التصدي للطائرات المسيرة.

وشدد الخارجية الأمريكية على أن صفقة البيع المقترحة ستعزز قدرة الكويت على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية.

وفي وقت سابق ؛ أكد الجيش الأمريكي أن الهجوم الذي استهدف مطار الكويت الدولي نُفذ بشكل متعمد من جانب إيران، رافضاً الرواية الإيرانية التي نفت استهداف المطار أو المسؤولية عن الأضرار التي لحقت به، وذلك في أحدث تصعيد للتوترات الأمنية التي تشهدها منطقة الخليج.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) إن الهجمات الإيرانية شملت إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه أهداف داخل الكويت، مشيرة إلى أن بعض المقذوفات سقطت داخل الأراضي الكويتية وألحقت أضراراً بمرافق مدنية، من بينها مبنى الركاب (T1) في مطار الكويت الدولي.

وأكدت أن الادعاءات الإيرانية التي حملت أنظمة الدفاع الأمريكية مسؤولية الأضرار "غير صحيحة" ولا تتوافق مع المعطيات الميدانية المتوفرة لدى القوات الأمريكية وشركائها الإقليميين.

وجاء الموقف الأمريكي بعد ساعات من إعلان السلطات الكويتية تعرض المطار لهجوم أدى إلى وقوع أضرار مادية وإصابات بين المدنيين، فضلاً عن تعليق وتحويل بعض الرحلات الجوية بصورة مؤقتة قبل استئناف العمليات التشغيلية لاحقاً. 

الكويت الخارجية الأمريكية أنظمة التصدي للطائرات المسيرة معدات عسكرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي بالرقم القومي 2026

نتيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي بالرقم القومي 2026 محافظة الجيزة

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2026 الترم الثاني .. الآن بالدرجات

امتحانات

مصدر بتعليم الجيزة: إعلان نتيجة صفوف النقل خلال ساعات وإتاحتها على موقع المديرية

عيار 21 يخسر أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب

عيار 21 يخسر أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب

موعد مرتبات شهر يونيو 2026

بعد قرار تبكيرها.. موعد مرتبات شهر يونيو 2026 وحقيقة صرفها بالزيادة

اكتشاف علمي جديد قادته جامعة المنصورة

لغز عمره 62 مليون عام .. مصر على خريطة العلم العالمي | اكتشاف جديد لجامعة المنصورة

عصام صاصا

وفاة نجل عصام صاصا قبل ولادته ويطلب من جمهوره الدعاء

امتحانات

رسميا إعلان نتيجة صفوف النقل إلكترونيا في الجيزة.. احصل عليها من هذا الرابط

ترشيحاتنا

صلاح مصدق

إبراهيم فايق يعلّق على الجدل المثار حول أزمة الزمالك وصلاح مصدق

كأس العالم

المونديال الأغبى في التاريخ.. تفاصيل تاريخية غير مسبوقة

منتخب مصر

أحمد جلال: حسام حسن يدرس اللعب بثلاثة مدافعين أمام البرازيل

بالصور

لحماية أسرتك من التسمم الغذائي.. نصائح تمنع تلف الطعام في الصيف

نصائح لحفظ الطعام من التلف في الصيف.. خطوات بسيطة تحمي أسرتك من التسمم الغذائي
نصائح لحفظ الطعام من التلف في الصيف.. خطوات بسيطة تحمي أسرتك من التسمم الغذائي
نصائح لحفظ الطعام من التلف في الصيف.. خطوات بسيطة تحمي أسرتك من التسمم الغذائي

في أحدث جلسة تصوير خضعت لها.. هاندا أرتشيل تفاجئ متابعيها بإطلالة ساحرة

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

طريقة عمل الفروت سلاد بالكاسترد.. حلوى صيفية منعشة

طريقة عمل الفروت سلاط بالكاسترد
طريقة عمل الفروت سلاط بالكاسترد
طريقة عمل الفروت سلاط بالكاسترد

بنسبة 60%.. مرض خطير يصيب النساء بسبب تأخير الإنجاب

تأخير الإنجاب وعلاقته بسرطان الثدي
تأخير الإنجاب وعلاقته بسرطان الثدي
تأخير الإنجاب وعلاقته بسرطان الثدي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

المزيد