خبير سياسي كويتي: نثمن موقف مصر في دعم الكويت ضد الهجمات الإيرانية

ثمن الكاتب والمحلل السياسي الكويتي سلمان الجوعانة الموقف المصري الداعم للكويت في مواجهة الهجمات الأخيرة التي تعرضت لها البلاد، مؤكداً أن القاهرة كانت دائماً سنداً للقضايا العربية والخليجية.



وقال الجوعانة، خلال مداخلة عبر تطبيق "زوم" ببرنامج "اليوم هنا القاهرة" المذاع على قناة "مودرن" ويقدمه الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، إن الشعب الكويتي يقدر الموقف المصري الراسخ والثابت، والذي يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

وأضاف أن الكويت تعرضت خلال الأيام الأخيرة لهجمات إيرانية استهدفت مواقع مختلفة، من بينها مناطق سكنية ومطار الكويت الدولي، مشيراً إلى أن المطار سبق أن تعرض لأضرار خلال الشهرين الماضيين نتيجة هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ.

وأكد الجوعانة أن الرواية الإيرانية التي تربط هذه الهجمات بانطلاق عمليات عسكرية ضد إيران من قواعد داخل الكويت "غير صحيحة"، موضحاً أن الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي أعلنت مراراً رفضها استخدام أراضيها للاعتداء على أي دولة في المنطقة.

وأشار إلى أن الكويت تعرضت خلال الأيام الخمسة الماضية لثلاث هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، لافتاً إلى أن الهجمات الأخيرة على مطار الكويت أسفرت عن أكثر من 63 إصابة وحالة وفاة واحدة لوافد آسيوي، إلى جانب إصابات بين مواطنين كويتيين وجنسيات عربية وآسيوية.

واعتبر أن استهداف الكويت والبحرين يعكس اتجاهاً نحو توسيع دائرة الصراع في المنطقة، مرجحاً أن تكون هذه الهجمات "استباقية" من جانب الحرس الثوري الإيراني في ظل توقعات بحدوث عمليات عسكرية أمريكية ضد إيران.

وشدد الجوعانة على ضرورة وجود موقف عربي وإسلامي موحد لمواجهة ما وصفه بـ"الاعتداءات على سيادة الدول"، مؤكداً أن الكويت عُرفت تاريخياً بأنها "أرض الصداقة والسلام" ولم تسئ إلى أي دولة مجاورة أو شقيقة.

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