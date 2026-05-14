قنصل مصر بالكويت يعقد لقاء مع أبناء الجالية المصرية

في إطار اللقاءات الدورية المستمرة مع مختلف أطياف الجالية المصرية في الكويت، شارك القنصل شريف بدير، قنصل جمهورية مصر العربية لدى دولة الكويت، في لقاء نظمه عدد من أبناء الجالية تحت مسمى "بيت الوطن"، وذلك بحضور المستشارة أمينة أبو المكارم، رئيس المكتب الثقافي، والمستشار أشرف علم الدين، رئيس مكتب التمثيل العمالي.

واستعرض بدير سعي البعثة إلى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في الكويت، وبما يتواكب مع جهود وزارة الخارجية المصرية المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات القنصلية وتيسير إجراءات الحصول عليها.

كما أكد حرص القنصلية على انتهاج سياسة الباب المفتوح لاستقبال جميع المواطنين فى أى وقت، والاستماع إلى مقترحاتهم وشكاواهم والعمل على متابعتها والنظر فى كيفية حلها.

وتناول اللقاء أيضا المبادرات التي تطرحها الدولة المصرية، وعلى رأسها "مشروع بيت الوطن"، وذلك بالتزامن مع بدء طرح المرحلة الحادية عشرة من المشروع.

واستعرض الحضور الدروس المستفادة من مشاركتهم في المراحل السابقة، إلى جانب طرح عدد من المقترحات والأفكار الرامية إلى تعزيز وتوسيع نطاق التفاعل مع المشروع، بالإضافة إلى تحقيق المنفعة المشتركة لجميع الأطراف.

وخلال اللقاء، استعرضت المستشارة الثقافية دور المكتب الثقافى فى خدمة أبناء الجالية المصرية في الكويت، والعمل على تذليل ما قد يواجههم من تحديات، فضلا عن الجهود التي يبذلها المكتب لتعزيز العلاقات الثقافية والتعليمية بين البلدين الشقيقين.

من جانبه، استعرض المستشار العمالي دور المكتب العمالي فى المساهمة بمعالجة أية عقبات أو مشكلات قد تواجه العاملين المصريين في الكويت، مشيرا إلى الأهمية التي يوليها المكتب لتعزيز وعيهم بحقوقهم وواجباتهم، بما يسهم في حماية مصالحهم ودعم استقرارهم المهني والاجتماعي.