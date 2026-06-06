المقاتلات الأمريكية تسقط 4 مسيرات إيرانية بالقرب من مضيق هرمز



أكدت وكالة مهر الإيرانية أن ما يتم تداوله عن سماع صوت انفجار وتفعيل الدفاع الجوي في جزيرة "خارك" جنوب البلاد غير صحيح.

فيما أفادت ‏سي إن إن ؛ أن إيران أطلقت 4 صواريخ على الأقل نحو مضيق هرمز.

ولفتت ‏سي إن إن إلى المقاتلات الأمريكية أسقطت 4 مسيرات إيرانية على الأقل.

وأشار مسؤول أمريكي لـ سي بي إس نيوز إلى أنه لم تتعرض أي سفن للإصابة حتى الآن نتيجة إطلاق إيران مسيرات تجاه مضيق هرمز

ونقلت رويترز عن وكالة مهر الإيرانية القول بأن الطلقات التحذيرية التي أُطلقت قرب مضيق هرمز من المحتمل أن تكون مرتبطة بحركة سفن أمريكية.