بلجيكا تتحرك بخطة طوارئ.. حماية امدادات النفط وسط مخاوف من إغلاق مضيق هرمز

قال عمرو المنيري مراسل القاهرة الإخبارية من بروكسل، إنّ خطة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة البلجيكية تتضمن تعزيز الرقابة على الاحتياطي الاستراتيجي للنفط إلى جانب الحفاظ على مستويات التخزين.

الاحتياطي الاستراتيجي البلجيكي

وأضاف في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتياطي الاستراتيجي البلجيكي يغطي نحو 96 يوماً من الاستهلاك اليومي، وهو مستوى يفوق الحد الأدنى الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي والبالغ 90 يوماً، متابعًا، أن الخطة الجديدة تشمل مراجعة مخزونات شركات النفط 3 مرات أسبوعياً بدلاً من مرة واحدة كما كان معمولاً به سابقاً.

الجاهزية الكاملة لمواجهة أي أزمات

وأوضح المنيري أن وزير الطاقة البلجيكي أكد أن الحكومة الفيدرالية تسعى إلى ضمان الجاهزية الكاملة لمواجهة أي أزمات محتملة، خاصة في ظل التطورات الجارية في مضيق هرمز والمؤشرات التي تفيد بأن الأزمة قد تستمر لفترة أطول، إلى جانب الارتفاع الكبير في أسعار النفط الذي بلغ نحو 40% مقارنة بالفترة السابقة.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية إلى أن أهمية هذه الإجراءات ترتبط بالدور المحوري الذي تؤديه بلجيكا في سوق الطاقة الأوروبية، إذ تعد، إلى جانب هولندا، من أبرز الدول التي تستورد النفط وتعيد توزيعه أو بيعه لبقية دول الاتحاد الأوروبي.

سد أي فجوات محتملة

ولفت إلى أن بلجيكا تستهلك نحو 18 مليون برميل نفط شهرياً، في حين يبلغ متوسط استهلاك دول الاتحاد الأوروبي نحو 400 مليون برميل شهرياً، ما يبرز أهمية التخزين الاستراتيجي لسد أي فجوات محتملة في الإمدادات.



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