صراع مشتعل بين الأهلي وبيراميدز على مهاجم مغربي شهير

دخل نادي بيراميدز بقوة في سباق التعاقد مع المهاجم المغربي سفيان بنجديدة، بعدما تقدم بعرض رسمي للحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات المقبلة، في خطوة تزيد من حدة المنافسة مع النادي الأهلي الساعي أيضًا لحسم الصفقة.

ويعيش بنجديدة واحدة من أفضل فتراته الفنية هذا الموسم، بعدما قدم مستويات مميزة مع المغرب الفاسي، لينجح في تصدر جدول ترتيب هدافي الدوري المغربي برصيد 17 هدفًا. وقد لفت اللاعب الأنظار بقدراته التهديفية العالية وتحركاته المميزة داخل منطقة الجزاء، ما جعله هدفًا لعدد من الأندية الراغبة في تدعيم خط الهجوم.

إدارة بيراميدز قررت التحرك بشكل رسمي لحسم الصفقة، خاصة في ظل رغبة النادي في تعزيز صفوفه بعناصر هجومية قادرة على صناعة الفارق خلال الموسم المقبل، سواء على المستوى المحلي أو القاري. ويأتي اهتمام النادي السماوي باللاعب بعد متابعة دقيقة لأدائه خلال الفترة الأخيرة.

الأهلي يواصل المفاوضات

في المقابل، يواصل الأهلي جهوده للتعاقد مع المهاجم المغربي، حيث تضعه لجنة التخطيط ضمن قائمة الأسماء المرشحة لتدعيم الخط الأمامي. ويُنظر إلى بنجديدة باعتباره أحد أبرز المهاجمين المتاحين في السوق حاليًا، بفضل صغر سنه وقدراته الفنية والبدنية المميزة.

ورغم العروض والاهتمام المتزايد من الأهلي وبيراميدز، يتمسك نادي المغرب الفاسي باستمرار هدافه في الوقت الحالي، خاصة أنه يمثل أحد أهم العناصر الأساسية في الفريق. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مفاوضات مكثفة بين الأطراف المختلفة لحسم مستقبل اللاعب، في ظل المنافسة القوية بين عملاقي الكرة المصرية على الظفر بخدماته