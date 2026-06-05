تفاصيل اجتماع الجمعية العمومية للأهلي .. تفاصيل

أعلن الإعلامي الرياضي أمير هشام عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تفاصيل اجتماع الجمعية العمومية للنادي الأهلي، الذي شهد عددًا من القرارات المهمة الخاصة بالهيكل الإداري والخطط الاستثمارية للنادي.

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وأكد محمود الخطيب خلال الاجتماع توجيه الشكر لمجلس إدارة الشركة، مع التشديد على ضرورة مواصلة العمل والاستثمار بما يتماشى مع رؤية النادي المستقبلية.

وتم اعتماد تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام المالي 2024/2025، مع الإشادة بتحقيق الشركة لأهدافها الاستراتيجية وتسجيل نتائج إيجابية على المستوى الاستثماري وتعزيز الإيرادات.

وشهد الاجتماع استعراض عقود الرعاية والملابس وعقد البث الجديد، باعتبارها من أبرز مصادر الدخل، إلى جانب الموافقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة برئاسة المهندس أيمن فتحي.

وتمت الموافقة على انضمام المهندس تامر فهمي إلى عضوية المجلس، للاستفادة من خبراته في مجال التطور الرقمي ودعم خطط التحول التكنولوجي داخل النادي.