خبرات تنفيذية واستشارية.. من هو عمر رضوان رئيس البورصة المصرية الجديد

أصدر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين عمر محمد صادق رضوان رئيسًا لمجلس إدارة البورصة المصرية، وذلك لمدة عام.

من هو عمر رضوان رئيس البورصة المصرية الجديد

ويتمتع رضوان بخبرة تنفيذية واسعة في قطاعات إدارة الأصول والاستثمار وإدارة المخاطر، حيث تولى عددًا من المناصب القيادية التي ساهمت في تطوير استراتيجيات النمو وتعزيز كفاءة الأداء، إلى جانب دوره في دعم التحول الرقمي وتوسيع قاعدة العملاء داخل المؤسسات المالية.

وعلى الصعيد الأكاديمي، يحمل رضوان شهادات مهنية دولية بارزة في مجالي الاستثمار وإدارة المخاطر، إلى جانب دراسات متقدمة في التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، فضلًا عن حصوله على بكالوريوس الاقتصاد مع مرتبة الشرف، ومشاركته في تدريب الكوادر المهنية في مجالات إدارة المحافظ والمخاطر.

ويأتي القرار في إطار توجهات الحكومة لدعم كفاءة سوق المال وتعزيز دوره في جذب الاستثمارات، بما يسهم في تنشيط التداولات ودعم الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة تحركات لتطوير آليات العمل داخل البورصة المصرية، وزيادة عمق السوق، وتوسيع قاعدة المستثمرين، إلى جانب تعزيز الشفافية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وتُعد البورصة المصرية أحد أهم ركائز سوق المال في مصر، حيث تلعب دورًا محوريًا في تمويل الشركات وتوفير فرص استثمارية متنوعة للمؤسسات والأفراد.