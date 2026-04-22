الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بعد تأكيد العلماء..كيف تحمي نفسك من الملوثات غير المرئية داخل المنزل؟

كيف تحمي نفسك من الملوثات غير المرئية داخل المنزل؟
كيف تحمي نفسك من الملوثات غير المرئية داخل المنزل؟
أسماء عبد الحفيظ

مع تزايد التحذيرات من الملوثات غير المرئية داخل المنازل، لم يعد الحفاظ على هواء نقي رفاهية، بل ضرورة يومية لحماية الصحة. فهذه الملوثات الناتجة عن العطور ومواد التنظيف ومستحضرات التجميل قد تتسلل إلى الهواء دون أن نشعر، وتبقى لفترات طويلة داخل الأماكن المغلقة.

كيف تحمي نفسك من الملوثات غير المرئية داخل المنزل؟ 

وبحسب ما نشره موقع ScienceAlert، فإن بعض هذه المركبات مثل “الميثيل سيلوكسان” يمكن أن تتبخر من المنتجات اليومية وتظل عالقة في الهواء، ما يزيد من أهمية اتخاذ إجراءات وقائية داخل المنزل.

أولًا: التهوية.. خط الدفاع الأول

أبسط وأقوى وسيلة لمواجهة الملوثات هي تجديد الهواء بشكل مستمر.

افتح النوافذ يوميًا لمدة لا تقل عن 15 إلى 30 دقيقة
احرص على تهوية الحمام والمطبخ بعد الاستخدام
لا تعتمد فقط على التكييف لأنه لا يجدد الهواء

التهوية تساعد على طرد الملوثات وتقليل تركيزها بشكل كبير.

كيف تحمي نفسك من الملوثات غير المرئية داخل المنزل؟ 

ثانيًا: قلل من استخدام العطور ومعطرات الجو

رغم أنها تمنح رائحة منعشة، إلا أن العطور ومعطرات الجو من أكبر مصادر المركبات الكيميائية المتطايرة.

  • استخدمها باعتدال
  • تجنب رشها في الأماكن المغلقة لفترات طويلة
  • استبدلها بروائح طبيعية مثل الليمون أو النعناع

كلما قللت الاستخدام، قلّ التلوث.

ثالثًا: اختر منتجات آمنة قدر الإمكان

منتجات العناية الشخصية ومواد التنظيف تختلف في مكوناتها.

  • ابحث عن المنتجات الخالية من المواد الكيميائية القاسية
  • اختر المنتجات الطبيعية أو العضوية
  • اقرأ المكونات قبل الشراء
  • تقليل التعرض يبدأ من اختيارك الذكي.

رابعًا: لا تخلط مواد التنظيف

خلط المنظفات من الأخطاء الشائعة والخطيرة، لأنه قد ينتج عنه أبخرة سامة.

  • استخدم كل منتج على حدة
  • التزم بالتعليمات المكتوبة
  • تجنب التجارب المنزلية العشوائية

السلامة هنا أساسية.

خامسًا: اهتم بالتهوية أثناء الطهي

الطهي، خاصة القلي، يطلق جزيئات دقيقة في الهواء.

  • شغل الشفاط أثناء الطهي
  • افتح النوافذ لتقليل الدخان
  • حاول تقليل القلي قدر الإمكان

هذه الخطوة مهمة جدًا خاصة في المطابخ المغلقة.

سادسًا: نظافة المنزل تقلل الملوثات

الغبار ليس مجرد أتربة، بل قد يحمل مواد كيميائية دقيقة.

  • نظف الأسطح بانتظام
  • استخدم قطعة قماش مبللة بدلًا من الجافة
  • اهتم بتنظيف السجاد والمفروشات

بيئة نظيفة تعني هواء أنقى.

سابعًا: النباتات المنزلية.. حل طبيعي مساعد

بعض النباتات تساعد على تحسين جودة الهواء داخل المنزل.

  • مثل نبات الألوفيرا أو البوتس
  • تساهم في امتصاص بعض الملوثات
  • تضيف لمسة جمالية أيضًا

لكنها عامل مساعد وليست بديلًا عن التهوية.

ثامنًا: انتبه للأماكن المغلقة

الحمامات وغرف النوم من أكثر الأماكن عرضة لتراكم الملوثات.

  • لا تتركها مغلقة لفترات طويلة
  • جدد الهواء بعد استخدام مستحضرات التجميل
  • تجنب الاستخدام المفرط للمنتجات داخلها

الهواء الراكد بيئة مثالية للتلوث.

هل يمكن القضاء على الملوثات تمامًا؟

الحقيقة أنه لا يمكن التخلص منها بشكل كامل، لكن يمكن تقليلها إلى مستويات آمنة. الفكرة ليست في المنع التام، بل في الاستخدام الواعي والمتوازن.

الملوثات غير المرئية المركبات الميثيل سيلوكسان تظل عالقة في الهواء الملوثات غير المرئية كيف تحمي نفسك من الملوثات غير المرئية داخل المنزل

