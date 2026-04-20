قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيزشكيان: ينبغي اتباع جميع السبل الدبلوماسية لخفض التوترات مع أمريكا
البترول: المصرية للثروات المعدنية تنجح في تأكيد احتياطي يقدر بـ 200 ألف طن من خام الفوسفات
الخارجية الإيرانية: أمريكا وإسرائيل تعرضان أمن مضيق هرمز للخطر
الحرس الثوري: القوات المسلحة سترد سريعا على احتجاز أمريكا سفينة شحن إيرانية
خلال 15 يوما.. قانون الأحوال المدنية يحدد مهلة تسجيل المواليد الجدد
رسميا.. السبت 25 أبريل إجازة مدفوعة الأجر بمناسبة عيد تحرير سيناء دون ترحيل
من الشطب إلى الغياب.. القصة الكاملة لأزمة ضياء العوضي ورد فعل أسرة العندليب
بمشاركة مواطنة ألمانية.. الأمن الروسي يحبط محاولة هجوم أوكراني
الأرصاد تحذر: تقلبات جوية خلال الطقس اليوم.. أمطار وأتربة قادمة
الجيش الإيراني يتوعد بالرد "قريباً" بعد إطلاق مدمرة أمريكية النار على سفينة شحن واحتجازها
ادعوا له.. المهن الموسيقية تعلن مفاجأة بشأن حالة هاني شاكر.. فيديو
الإنتاج الحربي والرقابة على الصادرات يناقشان توطين الصناعة وتقليل الاستيراد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

من الشطب إلى الغياب.. القصة الكاملة لأزمة ضياء العوضي ورد فعل أسرة العندليب

ولاء عادل

شهدت أزمة الطبيب ضياء العوضي، استشاري التغذية العلاجية، تطورات متلاحقة لم تقتصر على الإجراءات المهنية والقانونية، بل امتدت إلى ردود فعل واسعة من جهات وأسر معروفة، بالتزامن مع حالة من الغموض حول حقيقة وفاته خارج البلاد.

بداية الأزمة.. مخالفات مهنية وقرارات حاسمة
انطلقت الأزمة بعد تحقيقات موسعة أجرتها نقابة الأطباء بشأن محتوى طبي نشره العوضي عبر مواقع التواصل، تضمن معلومات غير مدعومة بأدلة علمية، إلى جانب تدخله في تخصصات طبية لا تدخل ضمن نطاق عمله.

وبناءً على نتائج التحقيق، صدر قرار بإسقاط عضويته من النقابة وشطبه نهائيًا، مع منحه حق الدفاع الذي لم يمارسه بعد تغيبه عن جلسات التحقيق، ليصدر الحكم بحقه غيابيًا.

إغلاق العيادة وتحركات قانونية
تزامن ذلك مع قرار من وزارة الصحة بغلق منشأته الطبية، نتيجة سقوط ترخيص مزاولة المهنة، إضافة إلى تقديم بلاغات رسمية ضده لملاحقة المحتوى الذي اعتُبر مضللًا وخطرًا على الصحة العامة، فضلًا عن قرار بمنعه من الظهور الإعلامي.

خلاف مع أسرة عبد الحليم حافظ يشعل الجدل
بالتوازي مع تلك التطورات، اندلعت أزمة أخرى بعد نشر العوضي مقطع فيديو اعتبرته أسرة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ إساءة مباشرة لرمزه الفني وتاريخه.

وعلّقت الأسرة على الأنباء المتداولة بشأن وفاة الطبيب ببيان حمل نبرة حادة، مؤكدة رفضها لما وصفته بمحاولات استغلال اسم “العندليب” لتحقيق مشاهدات و”ترند” على حساب قيمته الفنية.

وذكرت الأسرة في منشور عبر حسابها الرسمي أن الأنباء لا تزال متضاربة بين التأكيد والنفي، مضيفة أن الفصل في الأمر سيكون “عند الله”، سواء كان الطبيب لا يزال على قيد الحياة أو توفي بالفعل.

كما أشارت إلى أن الإساءة التي تعرض لها الفنان الراحل دفعتها سابقًا لاتخاذ إجراءات قانونية، مؤكدة أن ما حدث لن يمر دون محاسبة، وأن اللجوء إلى القضاء يهدف إلى حماية اسم “العندليب الأسمر” من أي استغلال أو تجاوز.

تصريحات مثيرة من أسرة العوضي
في المقابل، نفت زوجة الطبيب بشكل قاطع تلقيها أي إخطار رسمي يؤكد وفاته، موضحة أن ما يتم تداوله حتى الآن يظل في إطار الشائعات غير المؤكدة.

وكشفت، خلال بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لزوجها، أنها توجهت إلى وزارة الخارجية، دون أن تحصل على أي معلومات رسمية بشأن مصيره، ما يزيد من حالة الغموض المحيطة بالواقعة.

وأضافت أن زوجها متغيب منذ نحو أسبوع، مطالبة الجهات المعنية وكل من لديه معلومات بالمساعدة في الاطمئنان عليه، في ظل حالة من القلق والترقب.

نهاية مفتوحة وأزمة مستمرة
في ظل تضارب التصريحات بين مصادر دبلوماسية وتصريحات الأسرة، تبقى حقيقة وفاة ضياء العوضي غير محسومة حتى الآن، بينما تستمر تداعيات أزمته المهنية والقانونية في إثارة الجدل.

وتعكس هذه القضية حجم التأثير الذي قد تتركه المعلومات غير الموثقة، خاصة في المجال الطبي، إلى جانب حساسية التعامل مع الرموز الفنية التي تحتفظ بمكانة خاصة لدى الجمهور العربي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات الجديدة

رسميًا.. زيادة المرتبات الجديدة وحوافز تصل لـ2000 جنيه بدءًا من هذا الموعد

البنزين

بعد التسعير.. أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 20 أبريل

ضياء العوضي

وثيقة منسوبة لشرطة دبي تثير الجدل بشأن وفاة الدكتور ضياء العوضي

العدادات الكودية

الكهرباء تكشف مفاجأة في ملف العدادات الكودية.. وخطوات جديدة للحد من الهدر وسرقة التيار| تفاصيل

الشناوي

إعلامي: يجب أن نعتذر جميعا للشناوي بعد أن برأه "وحش" اتحاد الكرة

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 20 أبريل

وزير العدل

تفعيل قرار تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة.. غدًا

ضياء العوضي

غموض يحيط بوفاة ضياء العوضي.. ومحاميه: "لا نعلم متى وكيف رحل"

ترشيحاتنا

إيران

الحرس الثوري: القوات المسلحة سترد سريعا على احتجاز أمريكا سفينة شحن إيرانية

ذوى الهمم

أنا أقدر.. مبادرة اجتماعية لدمج ذوى الهمم في المجتمع وبناء الثقة لديهم

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 20 أبريل 2026.. اعرف عيار 21 وصل كام؟

بالصور

نظام الطيبات ل ضياء العوضي .. ماذا يحدث للجسم عند الامتناع من تناول البيض

البيض
البيض
البيض

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة التعايش لطلبة أكاديمية الشرطة| صور

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة التعايش لطلبة أكاديمية الشرطة
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة التعايش لطلبة أكاديمية الشرطة
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة التعايش لطلبة أكاديمية الشرطة

من هو ضياء العوضي؟.. معلومات عن الطبيب المثير للجدل وسبب وفاته

ضياء العوضي
ضياء العوضي
ضياء العوضي

فيديو

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة التعايش لطلبة أكاديمية الشرطة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة التعايش لطلبة أكاديمية الشرطة| صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: ماذا بعد مصنع الرمان في البداري؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ​أمانة الكلمة ومسؤولية البناء في زمن المتغيرات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب العاصمة

د. عادل القليعي يكتب: أقولها لله... وأجري عليه

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خواطر في العمق الإنساني.. بين ما يُرى وما يُحسّ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: كيف تحمي الداخلية الشارع المصري؟

المزيد