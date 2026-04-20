وثيقة منسوبة لشرطة دبي تثير الجدل بشأن وفاة الدكتور ضياء العوضي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة منسوبة لشرطة دبي، تحمل خطاب رسمي بشأن واقعة وفاة الطبيب المصري ضياء العوضي، وذلك بعد الإعلان عن وفاته داخل دولة الإمارات.

وأثار هذا الحادث موجة واسعة من التساؤلات والحيرة حول كواليس وأسباب رحيل الطبيب الشاب، في ظروف غامضة.

وأكد مصطفى ماجد، محامي الدكتور ضياء العوضي، إنه وفقًا للمعلومات الرسمية المتاحة تم تأكيد وفاة الأخير، مشيرًا إلى أن سبب الوفاة لا يزال غير معلوم حتى الآن.

وقال مصطفى ماجد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، ان الدكتور ضياء كان قد اختفى منذ يوم الأحد الماضي، لافتًا إلى أنه جارٍ التواصل مع السفارة لتحديد موعد وصول الجثمان إلى مصر.

وأضاف أنه يستبعد فرضية الانتحار، مؤكدًا أن الراحل كان يتمتع بشخصية بشوشة ومقبلًا على الحياة.

وعلق عمرو أديب، أن الدكتور ضياء العوضي سافر إلى دبي بتاشيرة زيارة وكان يضع لافتة على الغرفة استمر وجود اللافتة 48 ساعة ولم يسلم المفتاح للريسبشن أو يطلب طعام، وإدارة الفندق أبلغت شرطة دبي التي عثرت عليه متوفيا داخل غرفته وتم نقله للطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.