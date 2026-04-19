قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار أضاحي عيد الأضحى 2026 تبدأ من 70 ألف جنيه
عقوبة الشناوي تنتهي أمام بيراميدز والحارس يحق له المشاركة في مباراة القمة
بابا الفاتيكان من مزار "ماما موكسيما" : المحبة يجب أن تنتصر على الحرب
رحيل "طبيب الجدل".. ضياء العوضي من "نظام الطيبات" لنهاية غامضة في الغربة
إعلامي: شغب الجماهير يهدد صورة المغرب قبل تنظيم كأس العالم.. والزمالك الأقرب للكونفدرالية
غموض يحيط بوفاة ضياء العوضي.. ومحاميه: "لا نعلم متى وكيف رحل"
الشرطة الإيرانية تعتقل 100 شخص مرتبطين بجماعات إرهابية وضبط أسلحة وذخائر
قبل حجز شقق الإسكان 2026.. خطوات استخراج برنت تأمينات مختوم
قوة أمريكية تنسحب من منطقة مضيق هرمز بعد اشتباك مع الحرس الثوري
إعلامي: يجب أن نعتذر جميعا للشناوي بعد أن برأه "وحش" اتحاد الكرة
تفعيل قرار تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة.. غدًا
صحيفة ألمانية تكشف تفاصيل حادث المعبد اليهودي في مدينة مويرس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

رحيل "طبيب الجدل".. ضياء العوضي من "نظام الطيبات" لنهاية غامضة في الغربة

تقرير صدى البلد

لازم "الجدل" مسيرة الدكتور ضياء العوضي، استشاري التخدير والعناية المركزة، منذ ظهوره وحتى اللحظات الأخيرة في حياته.

فقد أثار ما طرحه من وصفات علاجية جدلا بين من رأوا فيها نهجًا مختلفًا، وآخرين شككوا في مدى استنادها إلى أسس علمية موثقة، إلى أن تواصل "الجدل" بسبب خبر وفاته في الإمارات بعد اختفاء دام لأكثر من أسبوع.

أثار العوضي، في حياته، موجة واسعة من الجدل بسبب ما كان يطرحه تحت مسمى "نظام الطيبات الغذائي"، الذي نسب إليه قدرات علاجية تمتد لتشمل أمراضًا مزمنة ومعقدة، مثل السكري وأمراض الكلى والجهاز الهضمي والقلب، بل والأورام واضطرابات المناعة والخلل الهرموني، وهو ما قوبل بانتقادات حادة من متخصصين.

وتمكن العوضي من جذب شريحة من المتابعين تبنوا أفكاره وروّجوا لها، وهو ما ساهم في اتساع دائرة الجدل حوله، قبل أن تتوارد الكثير من الشهادات عن تسببه في أزمات صحية حادة لبعض الحالات، واتهامات بوفاة حالات أخرى، لتدخل نقابة الأطباء بعدها على خط هذا الجدل، معلنة في نهاية المطاف شطبه من سجلاتها، وإبلاغ وزارة الصحة التي أغلقت عيادته.

مصادر دبلوماسية تؤكد وفاة الطبيب المصري ضياء العوضي

وقبل قليل، أكدت مصادر دبلوماسية وفاة الطبيب المصري ضياء العوضي داخل مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى أن الجهات المختصة بدأت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف ملابسات الوفاة.

وأوضحت المصادر أن القنصلية المصرية في دبي تلقت إخطاراً رسمياً يفيد بالعثور على الجثمان داخل محل إقامته، بعد نحو 24 ساعة من الوفاة، ما استدعى إبلاغ النيابة العامة والطب الشرعي وفق الإجراءات المتبعة.

وأكدت أن التحقيقات لا تزال جارية بالتنسيق مع الجهات الإماراتية المختصة لتحديد السبب الدقيق للوفاة، لافتة إلى عدم وجود مؤشرات حتى الآن على شبهة جنائية، مع متابعة مستمرة من البعثة الدبلوماسية المصرية للتطورات والتواصل مع أسرة الفقيد.

ضياء العوضي الدكتور ضياء العوضي وصفات علاجية الجدل الإمارات

