بعد التأهل القاري.. الزمالك يستأنف تدريباته غدًا استعدادًا لموقعة بيراميدز

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين راحة اليوم، السبت، من التدريبات الجماعية عقب التعادل مع شباب بلوزداد والتأهل لنهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء غد الأحد، استعدادًا لمواجهة بيراميدز في الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري، والمقرر إقامتها يوم الخميس المُقبل على ستاد القاهرة الدولي.

وكان فريق الزمالك تأهل لنهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بالتعادل السلبي مع شباب بلوزداد الجزائري، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي البطولة، ليستفيد الأبيض من فوزه في لقاء الذهاب بهدف دون رد.

وينتظر الأبيض المتأهل من لقاء أولمبيك أسفي المغربي واتحاد العاصمة الجزائري لمواجهته في المباراة النهائية.