علاج الهالات السوداء بأسهل وأرخص الطرق

تعد الهالات السوداء من المشكلات الصحية التي تؤثر على جمال الوجه ويعاني منها عدد كبير من النساء وتدمر جمال الوجه.

هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها في المنزل للتخلص من الهالات السوداء تحت عينيك.

ووفقا لموقع كيلافند كلينك تشمل العلاجات المنزلية الهالات السوداء ، ما يلي:

احصل على قسطٍ كافٍ من النوم

حاول الحصول على سبع ساعات من النوم على الأقل كل ليلة لمنع ظهور الهالات السوداء حول عينيك.

استخدمي وسائد إضافية

ارفعي رأسكِ بوسادتين إضافيتين لمنع تجمع السوائل تحت عينيكِ ليلاً و قد يساعد ذلك في تخفيف الانتفاخ.

كمادات باردة

ضعي ملاعق باردة على عينيكِ للمساعدة في تقليص الأوعية الدموية المتوسعة وهذا قد يقلل من انتفاخ الجفون وظهور الهالات السوداء.

الخيار

ضعي شرائح الخيار على عينيكِ وقد يساعد ذلك في تخفيف الانتفاخ لأن الخيار غني بالماء وفيتامين سي.

أكياس الشاي

ضعي أكياس الشاي الباردة تحت عينيكِ وهذا يُحسّن الدورة الدموية لأن الشاي يحتوي على الكافيين ومضادات الأكسدة.

علاجات الوجه

يمكن أن تساعد علاجات الوجه التي تتضمن تدليك منطقة العين على تحسين الدورة الدموية.

خافي العيوب

استخدمي خافي العيوب تحت العينين وكريم الأساس لمزج لون بشرتك وتغطية الهالات السوداء.