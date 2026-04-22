الاتحاد الأوروبي يشدد على حرية الملاحة في مضيق هرمز ويبحث توسيع العقوبات
حماس تدعو الشغب الفلسطيني للنفير إلى المسجد الأقصى
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية
سعر الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026 في الأسواق والمزارع
انتصار لصلابة إرادة الدولة.. مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء
الحوثيين تهدد بإغلاق باب المندب وتدعو لتغيير السياسات الدولية
تراجع الفضة في مصر وعيار 999 يفقد 1.66% خلال يومين وسط ضعف الطلب المحلي
مدبولي يهنئ الرئيس بعيد التحرير: نُجدد العهد على مواصلة التنمية الشاملة بسيناء
برشلونة يقترب من الحسم.. مواجهة سيلتا فيجو خطوة جديدة نحو لقب الليجا
ترامب: إيران تنهار ماليًا وتريد إعادة فتح مضيق هرمز فورًا
12 منطقة استثمارية جذبت استثمارات بـ 66 مليار جنيه ووفرت 77.5 ألف فرصة عمل ..تفاصيل
اليوم حدث عالمي يسلط الضوء على القضايا البيئية الكبرى.. ما هو؟
اقتصاد

12 منطقة استثمارية جذبت استثمارات بـ 66 مليار جنيه ووفرت 77.5 ألف فرصة عمل ..تفاصيل

وزارة الاستثمار
علياء فوزى

أطلقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حملة للترويج والتوعية بالمناطق الاستثمارية كأحد الأجيال المتطورة لأنظمة الاستثمار المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وذلك لتعريف مجتمع الأعمال بمنافعها وكيفية الاستفادة منها وتفعيلها كأحد الآليات الاستراتيجية لجذب الاستثمار، وكذلك استعراض ما وصلت إليه التجربة حتى الآن من خلال بيان مؤشرات أدائها حتى الآن.

ومن المستهدف أن تستمر هذه الحملة لنحو 3 أشهر يتم تسليط الضوء فيها على أبرز موشرات أداء المناطق الاستثمارية وما أضافته للاقتصاد القومي من قيمه سواء عبر الاستثمارات التي تمت أو حجم العمالة أو قيمة الصادرات أو تطور طاقتها الانتاجيه وتنوعها الجغرافي على محافظات الجمهورية لتوطين التنمية.

وتعد المناطق الاستثمارية أحد أنظمة الاستثمار إلى جانب المناطق الحرة والتكنولوجية والاستثمار الداخلي  والمنصوص عليهم في قانون الاستثمار، كأحد أهم المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، وآليات التمكين وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

المزايا التنافسية

وتستهدف الحملة إبراز المزايا التنافسية التي يوفرها هذا النموذج الاستثماري، والذي يقوم على تطوير مجتمعات صناعية وخدمية متكاملة، تعتمد على بنية تحتية متطورة متكاملة، وإجراءات مبسطة، وإطار تنظيمي مرن يدعم سرعة تنفيذ المشروعات.

واستعرضت الوزارة، مع انطلاق الحملة، أبرز المؤشرات التي تعكس نجاح تجربة المناطق الاستثمارية في مصر، حيث نجحت في جذب استثمارات إجمالية بلغت نحو 66.3 مليار جنيه، من خلال 12 منطقة استثمارية منتشرة في مواقع استراتيجية على مستوى الجمهورية.

كما ساهمت هذه المناطق في توفير أكثر من 77.5 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، في دعم واضح لجهود الدولة في خفض معدلات البطالة وتنمية المهارات، فيما بلغت نسب الإشغال نحو 90%، بما يعكس ثقة المستثمرين في كفاءة هذا النموذج وقدرته على تحقيق عوائد مستدامة.

أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المناطق الاستثمارية أحد أجيال أنظمة الاستثمار المتطورة في مصر كآلية لجذب وتحفيز الاستثمار، مشيرا إلى أن الحملة تأتي في توقيت مهم  لرفع مستويات الوعي والمعرفة بمزايا المناطق الاستثمارية وكيفية الاستفادة منه.

وأشار الوزير: “هذا النموذج يعتمد على شراكة فعالة مع القطاع الخاص من خلال مطور المنطقة الاستثمارية، بما يتيح تقديم خدمات متكاملة للمستثمر داخل نطاق جغرافي محدد، ويضمن سرعة اتخاذ القرار من خلال نظام النافذة الواحدة.”

وصول نسب الإشغال إلى 90%

وأضاف الوزير، أن وصول نسب الإشغال إلى 90% يمثل رسالة ثقة قوية في مناخ الاستثمار، ويدفعنا إلى التوسع في إنشاء مناطق جديدة ومرفقة بالكامل، لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين المحليين والدوليين.

وأوضح أن الدولة تعمل على تعزيز تنافسية هذه المناطق من خلال تبسيط إجراءات التراخيص التي تصدر من خلال مجالس إدارات هذه المناطق.

وأشار إلى: “هدفنا هو تمكين المستثمر من التركيز على العملية الإنتاجية والتوسع، بينما نوفر له بيئة أعمال عالمية من حيث البنية التحتية، والخدمات، والإطار التشريعي المحفز، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.”

وتركز الحملة على رفع الوعي داخل المناطق الاستثمارية كأحد أنظمة الاستثمار التي تعين وتساند المستثمر على سرعة التأسيس والترخيص والتشغيل، من خلال نشر رسائل تعريفية، إلى جانب محتوى رقمي تفاعلي عبر منصات التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي للوزارة.

وتُعد المناطق الاستثمارية أحد أهم النظم الاستثمارية في مصر، حيث تسهم في إنشاء مجتمعات إنتاجية متكاملة، وتوفير فرص عمل، وزيادة الصادرات، بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

صاروخ قدر في شوارع طهران

بعد قرار ترامب .. الصواريخ الإيرانية تجوب شوارع طهران | شاهد

شهادات ادخار البنك الأهلي

بعد زيادة الفائدة على الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي .. احسب عائد الـ 100 ألف جنيه

هاني شاكر

رفع أجهزة التنفس | تطورات في حالة هاني شاكر الصحية بفرنسا

حفل طلاب طنطا

القصة الكاملة | تداعيات «فيديو الرقص» المُثير للجدل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وهوية «بطل الواقعة»

وضع المصحف في السيارة

هل يجوز وضع المصحف في السيارة للحفظ والتبرّك؟.. الإفتاء: احذره بحالتين

دواجن وبيض

بعد ارتفاعها .. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

الدكتور ضياء العوضي

أول رد من محامي ضياء العوضي بعد بيان الخارجية .. كواليس مثيرة

صورة أرشيفية

بعد إنتهاء الدراسة.. إلزام تلاميذ الإبتدائي"الضعاف" بالحضور في المدارس حتى نهاية أغسطس

الذهب

عيار 21 عند 7020 جنيه.. الذهب يتحرك بحذر والأسواق تترقب قرار الفائدة الأمريكية

وزير الاستثمار

وزارة الاستثمار تطلق حملة للتعريف بالمناطق الاستثمارية تحت شعار: هنا تجتمع مقومات النجاح

صادرات اليابان تواصل النمو للشهر السابع رغم ضغوط الطاقة

فستان جذاب.. ليلى علوي تبهر متابعيها

علماء يكشفون: منتجات العناية الشخصية تتحول إلى ملوث خفي يهدد المناخ.. ما القصة الكاملة؟

بروتوكول تعاون بين الكلية العسكرية التكنولوجية وأكاديمية البحث العلمى فى دعم وتحفيز الإبتكار

مناقشة فردية لمشروعات تخرج شعبة الإذاعة والتليفزيون بآداب الزقازيق

لغز واقعة بنها

لغز واقعة بنها .. زوجان يُنهيان حياتهما بشكل مأساوي | فيديوجراف

عصابة نابولي

على طريقة La Casa de Papel .. عصابة تهرب عبر الصرف الصحي في نابولي | فيديوجراف

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الخصوصية في زمن العري الرقمي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

