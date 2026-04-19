محمد فريد: المناطق الاستثمارية والصناعية سبيل التنمية في المحافظات

في إطار مشاركته في اجتماعات الربيع 2026 في واشنطن، التقى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أندرو ماكدويل، المدير العام بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) ، وماركوس بيردت، رئيس مجموعة البنك لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة ونائب المدير العام، لبحث تعزيز التعاون وتوسيع التمويل التنموي، خاصة في دعم التنمية الصناعية والمناطق الاستثمارية.

وأكد الوزير استمرار الإصلاحات لتعزيز مرونة الاقتصاد وجاذبية الاستثمار، والتوسع في التحول الرقمي وربط الجهات الحكومية لتقليص الإجراءات وتسريع بيئة الأعمال.

وأشار إلى أن التوسع في المناطق الاستثمارية والصناعية هو سبيل الأمثل لتحقيق تنمية مستدامة في المحافظات والريف، وتمكين الشباب والمرأة. وبحث الطرفان فرص مشاركة البنك في تمويل هذه المشروعات.

التحول نحو الاقتصاد الأخضر

وتناول اللقاء نجاح مصر في تدشين سوق طوعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية (الكربون)، بما يعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر وجذب الاستثمارات المستدامة.

كما استعرض الوزير دور صندوق مصر السيادي والتوسع في صناديق استثمارية متخصصة، إلى جانب برنامج الطروحات، بما في ذلك طرح شركة مصر لتأمينات الحياة.

من جانبه، أكد أندرو ماكدويل، المدير العام لبنك الاستثمار الأوروبي EIB ، أن البنك مهتم بتمويل مشروعات الكهرباء والقطاع الخاص، مؤكدًا استمرار دعم البنك لبرامج التنمية في مصر.

واختتم اللقاء بالاتفاق على مواصلة التنسيق بشأن تمويل المناطق الصناعية الجديدة ودعم أدوات الاستثمار التابعة لصندوق مصر السيادي لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.