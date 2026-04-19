وزير الاستثمار من واشنطن: اهتمام بفرص النمو وملف الطروحات في قطاع التأمين

عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا ثنائيًا في واشنطن مع أماندا هوران، نائب الرئيس ورئيس الشؤون الحكومية الدولية بشركة MetLife، لبحث سبل تعزيز الاستثمارات المشتركة والتوسع في السوق المصري.

وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة تتطلب دورًا أكبر للقطاع الخاص في دعم الإصلاحات الهيكلية، خاصة في قطاع التأمين، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي أصبح ضرورة لتطوير الخدمات وزيادة كفاءة السوق، بما يسهم في رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.

ودعا الوزير الشركة إلى التوسع في تقديم المنتجات التأمينية عبر القنوات الرقمية، مستفيدة من التيسيرات التنظيمية الأخيرة مثل خدمات التعرف الإلكتروني على العملاء (E-KYC) والتوقيع الإلكتروني، بما يعزز الوصول إلى شرائح أكبر من العملاء.

إشراك شركات التأمين في منظومة التأمين الصحي

كما ناقش اللقاء أهمية إشراك شركات التأمين في منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يسرّع من وتيرة التغطية الصحية.

من جانبها، أعربت أماندا هوران عن تفاؤلها ببيئة الاستثمار في مصر، مشيدة بالتطورات التشريعية والتنظيمية في القطاع المالي غير المصرفي، ومؤكدة اهتمام MetLife بالتوسع في السوق المصري ومتابعة فرص الطروحات في قطاع التأمين.

وفي ختام اللقاء، أكد الوزير حرص الحكومة على جذب الاستثمارات الأجنبية التي تسهم في نقل التكنولوجيا والخبرات، وتدعم تطوير السوق المحلي وتعزيز تنافسيته.