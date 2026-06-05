لاعب المقاولون السابق: ودية البرازيل اختبار مهم للفراعنة

أكد حسن الشامي، لاعب المقاولون العرب السابق، أن الثنائي محمد صلاح وعمر مرموش يمثلان القوة الأبرز داخل صفوف منتخب مصر في المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن وجودهما يمنح الفريق ثقلًا كبيرًا على المستوى الهجومي.

وقال الشامي، خلال ظهوره في برنامج «الماتش» مع الإعلامي محمد طارق أضا عبر قناة صدى البلد، إن الجدل حول اختيارات بعض اللاعبين لا يشغل باله كثيرًا، طالما أن المنتخب يمتلك عناصر مؤثرة على رأسها صلاح ومرموش، لافتًا إلى أن بعض الضجة المثارة حول مصطفى محمد ترتبط بتعاطف جماهير الأندية.

وشدد نجم المقاولون السابق على أهمية مواجهة البرازيل وديًا في ختام استعدادات المنتخب، معتبرًا أنها اختبار قوي وحقيقي قبل المشاركة في الاستحقاقات المقبلة، وفرصة مهمة لقياس جاهزية الفراعنة أمام أحد أقوى منتخبات العالم.