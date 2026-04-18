قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مشاهد صادمة من واشنطن.. ترامب يصرخ في وجه فريقه خلال أزمة إيران
"معلومات الوزراء" يصدر مؤشرا جديدا عن حماية الطفولة من مخاطر الإنترنت
وزير التعليم العالي: تغيير البرامج الدراسية لتلبي متطلبات سوق العمل
بعد مد فترة التقديم.. كيفية تلقى طلبات السكن البديل وأهم المستندات
براعم سيتي كلوب يتألقون في الكيك بوكسنج ويحصدون 18 ذهبية في الجمباز
الرئيس السيسي يستقبل سكرتير عام “الإيكاو” ويبحثان تطوير قطاع الطيران المدني
رئيس الوزراء يفتتح مصنع شركة سيناء للصناعات البلاستيكية في بئر العبد
130شركة توفر 5000 فرصة عمل بملتقى توظيف جامعة القاهرة
موعد إجازة رسمي يثير التساؤلات.. عيد تحرير سيناء هل يُرحل ؟
استشاري علاقات أسرية: قانون الأحوال الشخصية يجب أن يحقق توازنًا ويحمي استقرار الأسرة ويقلل النزاعات|فيديو
قبل بيعها بالسوق السوداء.. ضبط شخص بحوزته 12 ألف عبوة سجائر في مطروح
بعد إطلاق ذا سباين.. طلعت مصطفى تحول القاهرة الجديدة إلى عاصمة المال والأعمال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

وزير الاستثمار: نمتلك محفظة أراضٍ مجهزة بالكامل للمطورين الصناعيين والعقاريين

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
علياء فوزى

في خطوة استراتيجية لفتح آفاق جديدة لـ "تصدير العقار المصري"، التقى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، رايان ماكلافلين، الرئيس التنفيذي لجمعية ولاية فيرجينيا للوسطاء والخبراء العقاريين (NVAR)، لبحث سبل وضع العقار المصري على خريطة الاستثمارات الأمريكية العالمية.

واستعرض الوزير خلال اللقاء الطفرة العمرانية غير المسبوقة في مصر، مؤكدًا أن الدولة لا تقدم مجرد وحدات سكنية، بل تتيح فرصًا استثمارية متكاملة في المدن الجديدة والمناطق الاستثمارية.

وأشار إلى توافر أراضٍ مجهزة وبنية تحتية عالمية تستهدف المطورين العقاريين والصناعيين الباحثين عن التوسع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وشهد الاجتماع نقاشًا حول نقل الخبرات الأمريكية في مجال تكنولوجيا العقار، خاصة في تطوير مراكز البيانات (Data Centers) والمباني الذكية.

وأبدى وفد NVAR اهتماماً كبيراً بتوجيه المطورين الأمريكيين للاستثمار في هذه القطاعات الحيوية بمصر، نظراً لما تتمتع به من موقع عبقري وكابلات بحرية وقدرات طاقة متجددة.

 جولات ترويجية

واتفق الجانبان على تفعيل شراكة تتضمن  جولات ترويجية وتنظيم فعاليات كبرى في الولايات المتحدة لعرض محفظة الفرص العقارية والاستثمارية المصرية أمام كبار المستثمرين، وبحث التعاون مع المجلس التصديري للعقارات لتبادل البيانات تمهيدًا لتوقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين خلال الفترة المقبلة.

واتفق الطرفان على تنظيم زيارة ميدانية لوفد من الجمعية الأمريكية لمصر، لمعاينة المشروعات القومية الكبرى والمناطق اللوجستية كخطوة تنفيذية لجذب رؤوس الأموال.

وتُعد جمعية NVAR واحدة من أبرز الكيانات المهنية العقارية في الولايات المتحدة، حيث تضم في عضويتها أكثر من 13 ألف وسيط وخبير عقاري معتمد.

ويمثل أعضاؤها معاملات عقارية سنوية تتجاوز قيمتها 19 مليار دولار في منطقة شمال فيرجينيا، والتي تُعد من أهم أسواق العقارات في الولايات المتحدة.

وتكتسب منطقة شمال فيرجينيا أهمية عالمية باعتبارها أحد أكبر مراكز البيانات في العالم، حيث تمر عبرها نسبة كبيرة من حركة الإنترنت العالمية، مما أكسبها مميزات في قطاعات التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية.

وتكمن الأهمية الاستراتيجية للتعاون مع الجمعية في امتلاكها شبكة علاقات واسعة تربط بين كبار المطورين العقاريين والمستثمرين الدوليين، بما يجعلها شريكاً مهماً لدعم توجهات الدولة المصرية في تصدير العقار وجذب الاستثمارات النوعية، خاصة في مجالات التكنولوجيا والمناطق اللوجستية المتطورة.

وزير الاستثمار تصدير العقار الأراضي الصناعية وحدات سكنية

