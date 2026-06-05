محلل رياضي: مواجهة البرازيل رسالة تحذير من منتخب مصر لفرق المجموعة بالمونديال

أكد عماد غنيم، المحلل الرياضي، أن منتخب مصر قادر على تحقيق نتائج جيدة في دور المجموعات بكأس العالم والتأهل إلى الدور التالي، مشيرًا إلى أن مواجهة البرازيل تمثل رسالة تحذير من “الفراعنة” لمنتخبات المجموعة السابعة في المونديال.



وقال عماد غنيم، خلال لقائه مع الإعلامي إيهاب الكومي في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: “أتوقع أداءً جيدًا لمنتخب مصر والتأهل من دور المجموعات إلى دور الـ32 في كأس العالم، وهذا تدعمه النتائج الجيدة التي حققها المنتخب خلال فترة الإعداد قبل المونديال”.



وأضاف: “فزنا على السعودية وتعادلنا مع إسبانيا، وهو ما انعكس إيجابيًا على ترتيبهم الدولي، كما حققنا الفوز على روسيا، وكانت مباريات قوية ومهمة في إطار الاستعداد للمونديال”.



وتابع: “مباراة البرازيل ستكون مواجهة صعبة، وربما الأصعب قبل انطلاق البطولة، ومن خلالها يمكن لمنتخب مصر توجيه رسالة قوية لمنتخبات المجموعة”.



وأوضح أن “قوة منتخب مصر تكمن في اختيار التشكيل الأنسب لكل مباراة، ومن سوء الحظ أن هيثم حسن يلعب في نفس مركز محمد صلاح، لذا قد يكون ورقة بديلة مؤثرة”.



واختتم: “مباراة بلجيكا قد تشهد حذرًا في بداية المشوار، لكن مواجهة البرازيل تبقى اختبارًا قويًا ورسالة تحذير حقيقية قبل انطلاق البطولة”.