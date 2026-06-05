قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أزمة تجنيد الحريديم تتفاقم.. قيادات دينية تصف المواجهة مع الحكومة الإسرائيلية بالحرب
متظاهرون أمام نيويورك تايمز يطالبون بحذف مقال عن السجون الإسرائيلية
كواليس مثيرة| لماذا ترفض إيران الرضوخ للشروط الأمريكية؟
أعظم الصلاة والدعاء في ليلة الجمعة.. اقض حاجتك وفرج كربك بـ 12 كلمة
شرطة الاحتلال تفرق احتجاجات للحريديم.. ترفض تجنيد المتدينين
زيلينسكي يدعو بوتين إلى لقاء مباشر: لا تخش إنهاء الحرب
قفل الباب علينا.. فنانة تكشف تعرضها للتـ.حرش من منتج شهير: استدرجني لمكتبه وخفت أصرخ
الجمعة الساعة كام؟.. مواقيت الصلاة اليوم 5 يونيو 2026 في القاهرة ومدن ومحافظات مصر
أحمد سعد لصدى البلد: الاختلاف سر نجاحي.. وتجديد اللوك جزء أساسي من شغلي
6707 جنيهات.. آخر سعر لأكبر عيار ذهب في تعاملات اليوم
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الجمعة 5-6-2026
مختار غباشي: ترامب يواجه ضغوطًا داخلية متزايدة ويحاول تحقيق ما فشل في فرضه على إيران عسكريًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محلل رياضي: مواجهة البرازيل رسالة تحذير من منتخب مصر لفرق المجموعة بالمونديال

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

أكد عماد غنيم، المحلل الرياضي، أن منتخب مصر قادر على تحقيق نتائج جيدة في دور المجموعات بكأس العالم والتأهل إلى الدور التالي، مشيرًا إلى أن مواجهة البرازيل تمثل رسالة تحذير من “الفراعنة” لمنتخبات المجموعة السابعة في المونديال.


وقال عماد غنيم، خلال لقائه مع الإعلامي إيهاب الكومي في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: “أتوقع أداءً جيدًا لمنتخب مصر والتأهل من دور المجموعات إلى دور الـ32 في كأس العالم، وهذا تدعمه النتائج الجيدة التي حققها المنتخب خلال فترة الإعداد قبل المونديال”.


وأضاف: “فزنا على السعودية وتعادلنا مع إسبانيا، وهو ما انعكس إيجابيًا على ترتيبهم الدولي، كما حققنا الفوز على روسيا، وكانت مباريات قوية ومهمة في إطار الاستعداد للمونديال”.


وتابع: “مباراة البرازيل ستكون مواجهة صعبة، وربما الأصعب قبل انطلاق البطولة، ومن خلالها يمكن لمنتخب مصر توجيه رسالة قوية لمنتخبات المجموعة”.


وأوضح أن “قوة منتخب مصر تكمن في اختيار التشكيل الأنسب لكل مباراة، ومن سوء الحظ أن هيثم حسن يلعب في نفس مركز محمد صلاح، لذا قد يكون ورقة بديلة مؤثرة”.


واختتم: “مباراة بلجيكا قد تشهد حذرًا في بداية المشوار، لكن مواجهة البرازيل تبقى اختبارًا قويًا ورسالة تحذير حقيقية قبل انطلاق البطولة”.

منتخب مصر اخبار منتخب مصر اخبار الرياضة كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاف

الكاف يفجر مفاجأة بشأن دوري أبطال أفريقيا .. ويحسم الجدل رسميًا

أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 4 يونيو 2026 في مصر

أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 4 يونيو 2026 في مصر

العقارين

العمارات مالت .. إخلاء عاجل لسكان عقارين في كفر طهرمس

تقسيم المواطنين إلى شرائح.. الحكومة تعلن موعد التحول للدعم النقدي وحقيقة إلغاء بطاقة التموين

تقسيم المواطنين إلى شرائح.. الحكومة تعلن موعد تطبيق الدعم النقدي وحقيقة إلغاء بطاقة التموين

دوري الأبطال والكونفيدرالية

مفاجأة.. كاف يحسم الجدل بشأن زيادة الأندية في دوري الأبطال والكونفدرالية

رئيس مجلس الوزراء

مدبولي يعلن إجراءات غير مسبوقة لمنع الغش في الثانوية العامة

زيادة المعاشات رسميًا 1 يوليو.. تعرف على النسبة السنوية

زيادة المعاشات رسميًا 1 يوليو.. تعرف على النسبة السنوية

بائع الجرائد

معرفكش يا شحات.. بائع الجرائد ضحية السرقة بحلوان باكيًا: بنتي متبرية مني

ترشيحاتنا

مسجد

هل يجوز الصلاة في مسجد منزل لغير المسلمين؟.. أمين الفتوى يجيب

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يعين عبد المتعال موسى رئيسا للإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي

العمل

ما حكم تأخير الصلاة بسبب العمل؟.. أمين الفتوى يجيب

بالصور

طريقة عمل ليزي كيك بالآيس كريم والشوكولاتة.. حلوى صيفية سهلة بـ3 مكونات فقط

طريقة عمل ليزي كيك بالآيس كريم والشوكولاتة
طريقة عمل ليزي كيك بالآيس كريم والشوكولاتة
طريقة عمل ليزي كيك بالآيس كريم والشوكولاتة

فيديو

سهام جلال

لم نتجاهلها.. السقا وكرارة يردان على الاتهامات بعد وفاة سهام جلال

نادي الزمالك

إيقاف القيد يطارد الزمالك.. 17 قضية و300 مليون جنيه تهدد النادي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

المزيد