اليوم حدث عالمي يسلط الضوء على القضايا البيئية الكبرى.. ما هو؟

أكد الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، أن العالم يواجه تحديات بيئية خطيرة في مقدمتها تغير المناخ، مشيرًا إلى أن الاحتفال بيوم الأرض في 22 أبريل يأتي لتذكير البشرية بضرورة التحرك العاجل لحماية الكوكب.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية روان أبو العينين في برنامج"صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن فكرة يوم الأرض تعود إلى عام 1969، حين تم رصد تلوث كبير في مياه كاليفورنيا، ما دفع إلى سن تشريعات لحماية البيئة، لتتحول المناسبة لاحقًا إلى حدث عالمي يسلط الضوء على القضايا البيئية الكبرى.

وأضاف أن أبرز التحديات الحالية تشمل ارتفاع درجات الحرارة الناتج عن الاحتباس الحراري، وفقدان التنوع البيولوجي، والتلوث بمختلف أنواعه، إلى جانب ندرة المياه، وإزالة الغابات، والتصحر، والسيول والفيضانات، مؤكدًا أن هذه الأزمات نتجت عن التنمية غير الرشيدة التي انتهجها الإنسان.

وأشار إلى أن مؤتمر المناخ كوپ 27 الذي استضافته مصر في شرم الشيخ يُعد من أنجح المؤتمرات البيئية عالميًا، حيث خرج بعدة توصيات مهمة، أبرزها تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والاتجاه إلى مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي وصفها بأنها «أمل الحياة» في مواجهة التغيرات المناخية.