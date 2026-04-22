عبد المسيح سمعان: أكبر تحد يواجه الأرض هو التغيرات المناخية

أكد الدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، إن هناك تحديات كبيرة تواجه الأرض، ولذلك هناك يوم للأرض، وأن أكبر تحدي يواجه الأرض هو التغيرات المناخية، والسيول والفيضانات، ولذلك على العالم التحرك للحد من الأشياء التي تؤثر على كوكب الأرض.



وأضاف أستاذ بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، تقديم الإعلامية روان أبو العينين، أن مؤتمر قمة المناخ الذي عقد في مصر، وتحديدًا في شرم الشيخ، وضع بعض الأمور من أجل الاتجاه إلى الطاقة الجديدة.



ولفت إلى أنه تم إنشاء صندوق للخسائر والأضرار من التغيرات المناخية، وأن هذا الأمر كان من الإنجازات التي قامت بتفعيلها مصر خلال عقد قمة المناخ بها، وأن قمة المناخ في مصر كانت من أنجح المؤتمرات التي تمت.



وأشار إلى أن قمة المناخ في مصر ساهمت في تنفيذ مشروعات للتنمية، وأن مصر أطلقت مشروع التحول إلى الأخضر، وتشجيع المشروعات التي تسهم في هذا التحول.

وأوضح أن مصر تشجع على زراعة الأشجار، وأن ترتيب مصر في التحول لـ الأخضر تقدم خلال الفترة الأخيرة بين ترتيب الدول التي تحفاظ على البيئة.