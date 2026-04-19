كيف أثرت التغيرات المناخية والاضطرابات العالمية على رفع أسعار الغذاء والطاقة؟.. فيديو

أكد الدكتور مصطفى الشربيني، الخبير البيئي، أن اليوم العالمي للأرض، الذي يُحتفل به سنويًا في 22 أبريل منذ انطلاقه عام 1970 بمبادرة من السيناتور الأمريكي جايلورد نيلسون، يمثل منصة عالمية لرفع الوعي البيئي، مشيرًا إلى أنه أصبح حركة دولية تضم نحو 196 دولة حول العالم.

وأوضح الشربيني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، تقديم نهاد سمير ومحمد جوهر، أن شعار هذا العام قوتنا في كوكبنا يركز على دور الأفراد والمجتمعات في قيادة التغيير البيئي، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بأمن الطاقة والغذاء، مؤكدًا أن التغيرات المناخية والاضطرابات العالمية أثرت بشكل مباشر على سلاسل الإمداد ورفعت أسعار الغذاء والطاقة.

وأشار إلى أن فعاليات أسبوع الأرض تتضمن أنشطة متنوعة مثل زراعة الأشجار وتنظيف الشواطئ وتنظيم برامج للتوعية بإعادة التدوير وترشيد استهلاك المياه، لافتًا إلى أن الفترة من 22 أبريل حتى 6 مايو تشهد فعاليات دولية تربط بين المناخ والأمن الغذائي.

وأضاف أن الدولة المصرية تتبنى نهج نيكسوس الذي يربط بين الطاقة والمياه والغذاء، مع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح، لتحقيق الاستدامة.

وشدد على أهمية دور المواطن في ترشيد الاستهلاك، مؤكدًا أن السلوكيات اليومية البسيطة تسهم في دعم جهود الدولة وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.



