الأهلي سيخسر كثيرا.. شوبير يكشف مصير عودة رضا سليم في الصيف
ضربات متتالية لقائمة الفراعنة.. 10 نجوم خارج حسابات منتخب مصر في مونديال 2026
الإيدز تحت المجهر.. أعراض مبكرة تحذر منها منظمة الصحة العالمية وطرق الوقاية
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة أحد الطرق خارج مسار زيارته بشمال سيناء
إعلام باكستاني: لا موعد محدد لمحادثات واشنطن وطهران.. ترقب دبلوماسي مستمر
وزيرة خارجية بريطانيا: إعادة فتح ممرات الملاحة عبر مضيق هرمز «أولوية قصوى»
إطلاق منصة رقمية لإدارة المدارس القومية لتعزيز الشفافية والحوكمة
مضيق هرمز والقانون الدولي.. تحذيرات من انفلات قانوني قد يقود لكارثة عالمية
موعد إجازة رسمي يثير التساؤلات.. عيد تحرير سيناء هل يُرحل؟
دماء الحروف.. رواية جديدة لـ أحمد فتحي عوض في هيئة الكتاب
إيرادات الأفلام.. كم أنفق الجمهور في شباك التذاكر؟
تعديل محتمل في معسكر الفراعنة.. حسام حسن يدرس التأجيل بسبب الزمالك
كيف أثرت التغيرات المناخية والاضطرابات العالمية على رفع أسعار الغذاء والطاقة؟.. فيديو

أكد الدكتور مصطفى الشربيني، الخبير البيئي، أن اليوم العالمي للأرض، الذي يُحتفل به سنويًا في 22 أبريل منذ انطلاقه عام 1970 بمبادرة من السيناتور الأمريكي جايلورد نيلسون، يمثل منصة عالمية لرفع الوعي البيئي، مشيرًا إلى أنه أصبح حركة دولية تضم نحو 196 دولة حول العالم.

وأوضح الشربيني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، تقديم نهاد سمير ومحمد جوهر، أن شعار هذا العام قوتنا في كوكبنا يركز على دور الأفراد والمجتمعات في قيادة التغيير البيئي، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بأمن الطاقة والغذاء، مؤكدًا أن التغيرات المناخية والاضطرابات العالمية أثرت بشكل مباشر على سلاسل الإمداد ورفعت أسعار الغذاء والطاقة.

وأشار إلى أن فعاليات أسبوع الأرض تتضمن أنشطة متنوعة مثل زراعة الأشجار وتنظيف الشواطئ وتنظيم برامج للتوعية بإعادة التدوير وترشيد استهلاك المياه، لافتًا إلى أن الفترة من 22 أبريل حتى 6 مايو تشهد فعاليات دولية تربط بين المناخ والأمن الغذائي.

وأضاف أن الدولة المصرية تتبنى نهج نيكسوس الذي يربط بين الطاقة والمياه والغذاء، مع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح، لتحقيق الاستدامة.

وشدد على أهمية دور المواطن في ترشيد الاستهلاك، مؤكدًا أن السلوكيات اليومية البسيطة تسهم في دعم جهود الدولة وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.


 

هاني شاكر

رسالة غامضة من صفحة هاني شاكر تُثير قلق الجمهور | تفاصيل

حريق مؤسسة الزكاة

العمال يهربون والنيران تلتهم المكان .. مشاهد مرعبة من حريق مؤسسة الزكاة بالمرج

الطبيب احمد ابو الحسن

«نفسي كانت مكسورة».. إنقاذ طبيب من بيع دبلة زوجته لسداد رسوم «الدبلومة» في اللحظة الأخيرة|تفاصيل

مشاري راشد

أشعلت السوشيال ميديا.. «مشاري راشد» يطرح أغنية جديدة بعنوان «تبت ايدين إيران واللي مع إيران» |شاهد

يورتشيتش

صدمة لـ يورتشيتش .. بيراميدز يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء الزمالك

سعر الذهب

عيار 18 يسجل 6030 جنيها.. ماذا حدث للذهب بعد اغلاق مضيق هرمز؟

صواريخ إيران على الإحتلال

أمريكا والاحتلال الإسرائيلي يُجهزان لعودة الحرب على إيران

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 19 أبريل 2026.. عيار 21 وصل كام؟

علي الحجار وابنته بثينة

بعد أزمتها مع والدها.. شخص يحاول النصب باسم بثينة علي الحجار

راشد الماجد

راشد الماجد يحيي حفلا في أبوظبي.. 30 أبريل

هاني شاكر

ليلى علوي تطالب الجمهور بالدعاء لـ هاني شاكر بعد تعرضه لوعكة صحية.. شاهد

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان هوليود للفيلم العربي

زبدة الفول السوداني للرجيم

فستان أنيق.. إيمان العاصي تبهر متابعيها

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الطقس خارج السيطرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

المزيد