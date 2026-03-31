مصطفى الشربيني: انعقاد مؤتمر الطاقة في مصر دليل على دورها المحوري

أكد المهندس مصطفى الشربيني، عضو المجلس العربي للطاقة، أن انعقاد مؤتمر الطاقة في مصر خلال هذه الفترة والظروف الصعبة التي تمر بها البلاد دليل على مكانة مصر.

وأضاف عضو المجلس العربي للطاقة، خلال حواره ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، تقديم الإعلامي أحمد دياب ونهاد سمير، أن مؤتمرات الطاقة تُعقد في ثلاث دول في العالم فقط، وهي: أمريكا، ولندن، وأبوظبي، وأن ما يتم يُبرز دور مصر في الإقليم، وأن لديها إمكانيات كبيرة.

ولفت إلى أن هذا المؤتمر يُبرز مكانة مصر، وأنها مركز إقليمي للطاقة، على الرغم من أنها ليست من أكبر الدول المنتجة للطاقة، لكنها دولة محورية في هذا المجال.

وأشار إلى أن مصر تتمتع ببنية تحتية قوية، وطرق متميزة، وموانئ متطورة، كما تمتلك محطات طاقة قوية.