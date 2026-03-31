خبير اقتصادي: معظم دول العالم تتخذ قرارات بترشيد الطاقة

أكد الدكتور أحمد الصفتي، الخبير الاقتصادي، أن معظم دول العالم تتخذ قرارات بترشيد الطاقة، موضحًا أن ما يتم في مصر يحدث في الكثير من الدول بسبب الحرب الحالية، لتأثر قطاع الطاقة بما يحدث.

وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال حواره ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، تقديم الإعلامي أحمد دياب ونهاد سمير، أن الدول الأوروبية تعاني من مشكلات بسبب الأحداث الحالية، وأن هناك مصانع كثيرة تتعرض لمشكلات نتيجة عدم وفرة الطاقة.

ولفت إلى أن الدول الأوروبية قامت بتقليل الإضاءة، والاعتماد على الطاقة الشمسية، كما تقوم بإغلاق المحلات في ساعات مبكرة، وهناك تدوير للطاقة في المصانع، حيث لا تعمل المصانع طوال الوقت؛ فهناك مصانع تعمل 8 ساعات فقط، ثم يتم إيقاف الطاقة عنها.

وأشار إلى أنه رغم ارتفاع الأسعار في مصر، فإن الحكومة تدعم الطاقة وتوفرها للمواطنين بأقل من سعر التكلفة، وأنه في حال وصول سعر برميل البترول إلى 200 دولار، ستحدث مشكلات كثيرة.

وأوضح أن جزءًا من مخزون الغاز العالمي قد تأثر، وأن بعض آبار النفط في الكويت والسعودية تأثرت، وأن عودة هذه الحقول للعمل تحتاج إلى وقت طويل.

وأشار إلى أن 85٪ من الضربات التي خرجت من إيران وُجِّهت إلى الخليج، بينما 15٪ منها وُجِّهت إلى إسرائيل، ما أدى إلى تأثر منطقة الخليج بشكل أكبر.