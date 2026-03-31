زيادة وزن وانخفاض الطاقة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفينو يوميا؟

يعد تناول الخبز الأبيض الفينو بشكل يومي من العادات الغذائية الشائعة، إلا أن الإفراط فيه قد ينعكس سلبًا على صحة الجسم مع مرور الوقت، نظرًا لكونه مصنوعًا من دقيق مكرر يفتقر إلى العديد من العناصر الغذائية.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفينو يوميًا؟

ارتفاع سريع في مستوى السكر بالدم

يحتوي الخبز الأبيض على كربوهيدرات بسيطة تُهضم بسرعة، ما يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في سكر الدم يتبعه انخفاض سريع، وهو ما يسبب الشعور بالجوع والتعب.

زيادة الوزن

نظرًا لاحتوائه على سعرات حرارية مرتفعة وقلة الألياف، فإن تناوله بكثرة قد يؤدي إلى تراكم الدهون وزيادة الوزن.

ضعف الإحساس بالشبع

يفتقر الفينو إلى الألياف التي تعزز الشعور بالامتلاء، ما يدفع إلى تناول كميات أكبر من الطعام.

مشكلات في الجهاز الهضمي

قلة الألياف قد تؤدي إلى حدوث الإمساك واضطرابات في الهضم.

نقص في العناصر الغذائية

يفقد الدقيق الأبيض جزءًا كبيرًا من الفيتامينات والمعادن أثناء معالجته، ما يجعله أقل فائدة من الحبوب الكاملة.

زيادة خطر الإصابة بـ مقاومة الإنسولين

الاستهلاك المستمر قد يؤثر في استجابة الجسم للأنسولين، خاصة مع نظام غذائي غير متوازن.

انخفاض مستوى الطاقة

رغم أنه يمنح طاقة سريعة، فإنها لا تدوم طويلًا، ما يؤدي إلى الشعور بالخمول لاحقًا.

لا يشترط الامتناع التام، لكن يُنصح بالاعتدال في تناوله، واستبداله أحيانًا بالخبز المصنوع من الحبوب الكاملة أو الخبز البلدي لاحتوائهما على قيمة غذائية أعلى.

للتقليل من تأثيره، يُفضل تناوله مع مصادر غنية بالبروتين مثل البيض أو الجبن، إضافة إلى الخضروات، للمساعدة على تعزيز الشعور بالشبع وتحسين التوازن الغذائي.