نائب رئيس الوزراء الأسبق: إسرائيل تسعى لتدمير القوة العسكرية لإيران.. وأمريكا تركز على الطاقة

أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أن الحرب على إيران تحمل أهدافًا مزدوجة، بين المطامع العسكرية لإسرائيل والأبعاد الاقتصادية الأمريكية، رغم تصدر الولايات المتحدة المشهد.

وأوضح زياد بهاء الدين، خلال لقاءه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج حديث القاهرة، عبر شاشة القاهرة والناس، أن الهدف الإسرائيلي سياسي وعسكري في المقام الأول، لتصفية حسابات قديمة، بينما الهدف الأمريكي له أبعاد اقتصادية أوسع، تشمل الأفكار السياسية والتحكم في مصادر الطاقة التي قد تستفيد منها دول مثل الصين وبلاد أخرى معادية.

وأشار زياد بهاء الدين إلى أن جزءًا كبيرًا من فهم طبيعة هذه الحرب هو النظر إليها على أنها حالة نجحت فيها إسرائيل في جذب أمريكا لتحقيق مصالحها بمنتهى الذكاء والمناورة، مؤكدًا أن الأولوية لدى إسرائيل هي تدمير القوة العسكرية لإيران، بينما تركز أمريكا على السيطرة على مصادر الطاقة، لضمان تواجد شركاتها في المنطقة بعد انتهاء الحرب.

وشدد زياد بهاء الدين على أن كلام ترامب أحيانًا لا يؤدي إلى أي شيء، وأن بعض تصريحاته عبارة عن تجارب وأفكار غير واضحة، مثل تسمية مضيق هرمز باسم "ترامب"، والتي لا تعكس تحكمًا حقيقيًا على الأرض.