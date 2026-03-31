برلماني: كلمة السيسي في إيجبس 2026 تؤكد تحول مصر إلى لاعب رئيس في معادلة أمن الطاقة العالمي

أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات مؤتمر إيجبس 2026 حملت رسائل حاسمة تعكس قوة الحضور المصري في ملف الطاقة عالميا، وتؤكد أن الدولة باتت لاعبا رئيسيا في معادلة أمن الطاقة الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن إشادة الرئيس بالشراكات مع كبرى الشركات العالمية العاملة في قطاع الطاقة، إلى جانب تأكيده على سداد المستحقات المالية، يعكس التزام الدولة بتعزيز الشفافية والمصداقية، وهو ما يمثل عامل جذب رئيسي للاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية على استقطاب رؤوس الأموال في هذا القطاع الحيوي.

وقال«صبور» إن التعاون المتنامي بين مصر ودول شرق المتوسط خاصة مع نيكوس كريستودوليدس، يعزز من فرص تحويل مصر إلى مركز محوري لتصدير الغاز إلى الأسواق الأوروبية، بالإضافة إلى أنه يعكس نجاح السياسة الخارجية المصرية في توظيف الموارد الطبيعية لخدمة المصالح الاقتصادية الاستراتيجية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تحذيرات الرئيس من تداعيات استمرار الصراعات في المنطقة، خاصة على أسعار الطاقة والغذاء، تعكس وعيا سياسيا عميقا بطبيعة التحديات العالمية، مشيرا إلى أن هذه التصريحات تمثل دعوة صريحة لتغليب الحلول السياسية على الصراعات العسكرية، حفاظا على استقرار الاقتصاد العالمي.

وأكد «صبور» أن دعوة الرئيس إلى زيادة الإنتاج من مصادر الطاقة المختلفة، خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة، تعكس توجه الدولة نحو بناء مزيج طاقة متوازن ومستدام، يحقق الأمن الطاقي ويقلل من الاعتماد على المصادر التقليدية، بما يدعم خطط التنمية طويلة الأجل، لافتا إلى أن الرسالة التي وجهها الرئيس إلى دونالد ترامب تعكس إدراكا لحجم التأثير الأمريكي في إدارة الأزمات الدولية، وتؤكد في الوقت ذاته حرص مصر على الدفع نحو حلول سلمية للأزمات بما يحقق الاستقرار الإقليمي.

وشدد النائب أحمد صبور على أن مؤتمر «إيجبس 2026 » يعكس الثقة الدولية المتزايدة في الاقتصاد المصري، ويؤكد أن مصر تسير بخطى مدروسة نحو ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، وقوة فاعلة في دعم استقرار أسواق الطاقة العالمية.