رئيس زراعة الشيوخ: زيادة مساحات القمح وبنجر السكر يعززان الأمن الغذائي

أكد الدكتور محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية نجحت في تأمين مخزون استراتيجي كافٍ وآمن من السلع الأساسية، بما يعزز قدرة البلاد على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع للمواطنين، بالإضافة إلى وجود اكتفاء ذاتي من الدواجن وهناك إمكانية تصدير وخاصة للدول الافريقية.

وأوضح البطران في بيان له اليوم، أن هناك زيادة ملحوظة في إنتاج عدد من المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها بنجر السكر والقمح، نتيجة زيادة المساحات المنزرعة بهما، وذلك نتيجة تحفيز المزارعين من خلال رفع أسعار التوريد، و بما يحقق عائدًا اقتصاديًا مناسبًا للفلاح، وعلى سبيل المثال بلغت زيادة المساحات المزروعة من القمح بحوالي 600 إلى 700 ألف فدان، بمساحة إجمالية 3 مليون 700 ألف فدان، بما يضيف للإنتاج الكلي مليون ونصف طن قمح.

وكشف رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أننا في طريقنا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح المخصص لإنتاج رغيف الخبز المدعم، لافتاً إلى أن السياسات السعرية التي تنتهجها الحكومة، وعلى رأسها الإعلان المبكر عن سعر التوريد قبل موسم الزراعة، ساهمت بشكل كبير في زيادة إقبال المزارعين على زراعة القمح، وهو ما سينعكس على حجم الإنتاج المحلي الذي يبلغ حالياً نحو 10 ملايين طن بزيادة تصل إلى 1.5 مليون طن إضافية.

وأكد البطران، أن ما تحقق من إنجازات بفضل المشروعات القومية الكبرى والتوسعات الأفقية في القطاع الزراعي، والتي تمت بتوجيهات ودعم مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسؤولية، بجانب الدور الكبير الذي تقوم به مشروعات جهاز "مستقبل مصر"، في دعم خطط الدولة لزيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي.

واختتم البطران بيانه بالتأكيد على أن هذه الجهود تمثل ركيزة أساسية في بناء اقتصاد زراعي قوي ومستدام، بما يعزز من استقلال القرار الوطني ويحقق الأمن الغذائي للمواطن المصري.