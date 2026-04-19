مصطفى الشربيني: تغير المناخ له تأثير مباشر على الإنتاج الغذائي

أكد الدكتور مصطفى الشربيني، الخبير البيئي، أن اليوم العالمي للأرض يوافق 22 أبريل من كل عام، ويهدف إلى التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي محمد جوهر، نهاد سمير، أن تغير المناخ له تأثير مباشر على الإنتاج الغذائي، وأن التغيرات المناخية تؤثر بدورها على الأمن الغذائي عالميًا.

ولفت إلى أن الدولة توسعت في مشروعات الطاقة المتجددة، حيث توجد محطات لطاقة الرياح، إلى جانب محطة للطاقة الشمسية في أسوان، في إطار استغلال الموارد الطبيعية المتاحة.

وأشار إلى أن جميع دول العالم تولي اهتمامًا كبيرًا بأمن الطاقة، مؤكدًا أن لكل فرد دورًا في الحفاظ على الطاقة، وأن المواطن يُعد محورًا أساسيًا في تحقيق أمن الطاقة.

وأوضح أن ارتفاع أسعار الوقود والطاقة دفع المواطنين إلى استخدام الطاقة الشمسية، خاصة في المزارع والمناطق التي تتوافر بها مصادر الطاقة المتجددة.