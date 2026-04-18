تحذير عاجل | مركز المناخ: انخفاض حاد فى درجات الحرارة الساعات المقبلة

حذر محمد علي فهيم من حالة التقلبات الجوية الحادة التي يُتوقع أن تشهدها البلاد خلال الساعات المقبلة، مؤكدًا أن موجة الحرارة الحالية لن تستمر طويلاً، وأن الخرائط المناخية تشير إلى تغير مفاجئ وكبير في درجات الحرارة قد يربك المواطنين والمزارعين على حد سواء.



انخفاض حاد ومفاجئ في الحرارة



وأوضح رئيس مركز معلومات تغير المناخ أن البلاد مقبلة على تراجع دراماتيكي في درجات الحرارة، حيث من المتوقع أن تهبط القيم العظمى من مستويات تقارب 40 درجة مئوية إلى أطراف العشرينات، وهو ما يمثل انخفاضًا يتجاوز 10 درجات خلال فترة زمنية قصيرة.

وأشار إلى أن هذا التغير السريع يمثل ما وصفه بـ"السقوط من الحافة"، في إشارة إلى حدة الانتقال من أجواء شديدة الحرارة إلى طقس أكثر اعتدالًا وربما مائل للبرودة.



تحذير من الانخداع بالدفء المؤقت



وشدد فهيم على ضرورة عدم التسرع في تغيير نوعية الملابس أو التخلي عن الملابس الخفيفة الثقيلة بشكل كامل، موضحًا أن التذبذب الحراري الحالي قد يؤدي إلى الإصابة بنزلات البرد نتيجة الفارق الكبير بين درجات الحرارة نهارًا وليلاً.



عودة البرودة ليلًا خاصة في الوجه البحري



وأضاف أن الانخفاض المرتقب لن يقتصر على ساعات النهار فقط، بل سيمتد إلى أجواء باردة نسبيًا خلال ساعات الليل والصباح الباكر، خاصة في محافظات الوجه البحري والمناطق الساحلية، حيث يُتوقع أن تسود برودة ملحوظة تتطلب اتخاذ الاحتياطات اللازمة، خصوصًا لكبار السن والأطفال.



تنبيه خاص للمزارعين



وفي سياق متصل، أكد رئيس مركز معلومات تغير المناخ أن هذه التقلبات الحادة قد تؤثر بشكل مباشر على المحاصيل الزراعية، لاسيما التي تمر بمراحل نمو حساسة، مطالبًا المزارعين بمتابعة التوصيات الفنية الصادرة عن المركز لتفادي آثار الفارق الكبير بين درجات الحرارة نهارًا وليلاً.



متابعة مستمرة بالأقمار الصناعية



وأشار فهيم إلى أن مركز معلومات تغير المناخ يواصل متابعة صور الأقمار الصناعية والخرائط الجوية على مدار الساعة، لرصد أي مستجدات وإصدار التوجيهات اللازمة للمواطنين والمزارعين، بما يضمن التعامل الآمن مع هذا التباين الحراري المفاجئ.