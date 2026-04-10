قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السكر والمكرونة أبرزها.. أسعار السلع التموينية في منافذ التموين لشهر أبريل
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث إنشاء مصنع لإنتاج الوقود الحيوي من مخلفات المجازر وزيوت الطعام
اتجاه في الأهلي للاعتماد على مصطفى شوبير لنهاية الموسم
موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في الكونفدرالية والقنوات الناقلة
نائب رئيس الوزراء يهنئ قداسة البابا تواضروس بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد
إيران.. تفكيك شبكة لتهريب السلاح في محافظة كرمانشاه
بعد تراجع الدولار.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه
إسرائيل تضغط على أمريكا لشن هجمات واسعة على حزب الله
دور غير معلن.. زيلينسكي: أوكرانيا أسقطت طائرات إيرانية مسيرة بالشرق الأوسط
إجازة شم النسيم 2026 للقطاعين الحكومي والخاص.. صرف ضعف الأجر في هذه الحالة
وزير الري يتابع الاستعدادات لإطلاق النسخة الثانية من "هاكاثون الاستدامة المائية 2026"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حلول مبتكرة يقدمها فريق بحثي بجامعة القاهرة لمواجهة التغير المناخي

كشف الدكتور أحمد عبد الحليم، أستاذ مساعد الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة القاهرة، الحلول المبتكرة التي قدمها فريق بحثي بجامعة القاهرة لمواجهة التغير المناخي.

 وأكد أن الدراسة الحديثة لفريق بحثي مشترك أوضحت أن قصور ممرات السيول ومنشآت الحماية لا يرتبط فقط بكثافة الأمطار، بل يعود إلى ظاهرة هجرة المجاري المائية نتيجة تغير مسارات الأودية مع الزمن بفعل النحر ونقل الرواسب، ما يؤدي إلى فقدان كفاءة البنية التحتية القائمة.

وأوضح عبد الحليم، خلال مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن السيول هي نتيجة هطول أمطار غزيرة في مناطق جافة خلال فترات قصيرة، ما يؤدي إلى تجمع كميات كبيرة من المياه في الأودية واتجاهها نحو البحر، مشيرًا إلى أن السيول تمثل خطرًا على البنية الأساسية والتجمعات السكنية، لكنها في الوقت نفسه مصدر مهم للمياه.

وأشار إلى أن الفريق البحثي ركز على تقديم حلول تطبيقية تعتمد على النمذجة الهيدرولوجية المتقدمة ونظم المعلومات الجغرافية، مؤكدًا أن تغير مسارات الأودية، سواء بفعل الطبيعة أو التدخل البشري، يتطلب تصميمات هندسية مرنة قادرة على التكيف مع المتغيرات الجديدة، بدلًا من الاعتماد على الدراسات التقليدية.

وشدد «عبد الحليم» على أهمية إعادة النظر في خرائط مخرات السيول في مصر، قائلًا إن الدراسات الحالية يجب أن تعتمد على التنبؤ والمحاكاة لتغير اتجاهات المياه، خاصة في ظل التغيرات المناخية وزيادة الظواهر غير الاعتيادية، ما يساهم في تقليل المخاطر المستقبلية.

التغير المناخي السيول جامعة القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاشات مايو 2026.. موعد الصرف والقيم وخطوات الاستعلام

